RAMAZAN İMSAKİYE
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Akşam yemekleri zehir oldu! Görenler gözlerine inanamadı dolmalık biberin içinden öyle şeyler çıktı ki... Ne mide kaldı ne de iştah

Akşam yemekleri zehir oldu! Görenler gözlerine inanamadı dolmalık biberin içinden öyle şeyler çıktı ki... Ne mide kaldı ne de iştah. Kanada'nın Québec şehrinde yaşayan Nicole Gagnon ve Gérard Blackburn, geçen hafta akşam yemeği için manavdan dolmalık biber aldı. Kanadalı çiftin, akşam yemeği için aldığı sapasağlam dolmalık biberin içinden çıkanlar karşısında çiftin ne iştahı kaldı ne de başka bir şey. O anları sosyal medyada yayınlayan çiftin paylaşımı kısa sürede elden ele yayıldı. İşte detaylar..

23.03.2023 17:18 - Son Güncelleme:
Akşam yemekleri zehir oldu! Görenler gözlerine inanamadı dolmalık biberin içinden öyle şeyler çıktı ki... Ne mide kaldı ne de iştah

Kanadalı çiftin, akşam yemeği için aldığı sapasağlam dolmalık biberin içinden çıkan canlı kurbağa şoke etti.

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Akşam yemekleri zehir oldu! Görenler gözlerine inanamadı dolmalık biberin içinden öyle şeyler çıktı ki... Ne mide kaldı ne de iştah


Kanada'nın Québec şehrinde yaşayan Nicole Gagnon ve Gérard Blackburn, geçen hafta akşam yemeği için manavdan dolmalık biber aldı.

Akşam yemekleri zehir oldu! Görenler gözlerine inanamadı dolmalık biberin içinden öyle şeyler çıktı ki... Ne mide kaldı ne de iştah

Yemek hazırlamak için mutfağa giren Nicole Gagnon, biberi kestiği an dolmanın içinde canlı kurbağa görünce hayatının şokunu yaşadı.

Akşam yemekleri zehir oldu! Görenler gözlerine inanamadı dolmalık biberin içinden öyle şeyler çıktı ki... Ne mide kaldı ne de iştah

Çift, biberleri özellikle seçip en sağlamlarını aldığını, aldıklarında biberde herhangi bir delik olmadığını, kurbağanın nasıl oldu da biberin içine girdiğini anlayamadıklarını söyledi.

Akşam yemekleri zehir oldu! Görenler gözlerine inanamadı dolmalık biberin içinden öyle şeyler çıktı ki... Ne mide kaldı ne de iştah


Kurbağayı gören çift, kurbağa ve biberi bir kaba koyup durumu tarım bakanlığına bildirdi. Durumu inceleyen tarım bakanlığı yetkilileri kurbağanın nasıl biberin içine girdiğini araştırmak için kurbağayı öldürdü.

Profesör Barry Micallef, kurbağanın henüz gelişiminin başındayken, şiddetli yağmur nedeniyle içeriye girmiş olabileceğini belirtti. Bazı uzmanlar ise çiftin biberde fark etmediği ufak bir delik olabileceğini söyledi. Kanada Gıda ve Tarım Bakanlığı'ndan konuyla ilgili araştırmanın sonucu bekleniyor...

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