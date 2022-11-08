Vav TV İzle
Haberler Yaşam İstanbul'da taksiler 'milli güvenlik sorunu' olmaya devam ediyor! 34 TGB 19'un şoförü kadın yolcuyu indirip yumrukladı

İstanbul'da taksiler 'milli güvenlik sorunu' olmaya devam ediyor! 34 TGB 19'un şoförü kadın yolcuyu indirip yumrukladı

İstanbul'daki taksicilerin bir kısmı müşterilerine ve diğer sürücüler ile yayalara öyle bir tutum sergiliyor ki "İstanbul'da taksiciler milli güvenlik sorunudur" demekten veya "İstanbul'da taksi terörü" tanımlaması yapmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Bunun son örneği de İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Esenyurt'ta 34 TGB 19 plakalı taksinin şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etti. Üstelik ne "müşteri velinimettir" düsturunu aklına getirdi ne de "kadına el kalkmaz" düşüncesini. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

İHA
08.11.2022 13:10 - Son Güncelleme: 08.11.2022 13:21
İstanbul’da taksiler ’milli güvenlik sorunu’ olmaya devam ediyor! 34 TGB 19’un şoförü kadın yolcuyu indirip yumrukladı

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, taksi sürücüsü ile kadın müşteri arasında araç içerisinde tartışma yaşandı.

Taksici kadın yolcuyu indirip yumrukladı VİDEO

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul’da taksiler ’milli güvenlik sorunu’ olmaya devam ediyor! 34 TGB 19’un şoförü kadın yolcuyu indirip yumrukladı

Bir süre sonra taksiden inen sürücü, kadını darp etmeye başladı.

İstanbul’da taksiler ’milli güvenlik sorunu’ olmaya devam ediyor! 34 TGB 19’un şoförü kadın yolcuyu indirip yumrukladı

Kadının saçını tutarak vurmaya devam eden taksiciye, çevredeki vatandaşlar ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri güçlükle müdahale etti.

İstanbul’da taksiler ’milli güvenlik sorunu’ olmaya devam ediyor! 34 TGB 19’un şoförü kadın yolcuyu indirip yumrukladı

Olayın nedeni henüz bilinmezken yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’da taksiler ’milli güvenlik sorunu’ olmaya devam ediyor! 34 TGB 19’un şoförü kadın yolcuyu indirip yumrukladı

YAŞANAN ANLAR KAMERADA
Darp anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SON DAKİKA