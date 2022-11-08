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SON DAKİKA: Antalya'da kan donduran olay! Yeni doğmuş kız bebek poşete konulup balkondan aşağı atıldı

Son dakika haberleri... Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın girişinde poşet içerisine yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinden bebeğin binadan atıldığı belirlendi. Alanya'da sokakta poşet içinde cesedi bulunan, 5 katlı bir binadan atıldığı tespit edilen kız bebekle ilgili Gürcistan uyruklu anne ve kızı, jandarma tarafından gözaltına alındı.

DHA
08.11.2022 16:08 - Son Güncelleme: 08.11.2022 16:23
SON DAKİKA: Antalya’da kan donduran olay! Yeni doğmuş kız bebek poşete konulup balkondan aşağı atıldı

Konaklı Mahallesi 19 Sokak'taki 5 katlı binanın girişinde, sabah saatlerinde siyah poşet içerisinde bebek cesedini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

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SON DAKİKA: Antalya’da kan donduran olay! Yeni doğmuş kız bebek poşete konulup balkondan aşağı atıldı

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yeni doğmuş bir kız bebek cesedi ile karşılaşan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

SON DAKİKA: Antalya’da kan donduran olay! Yeni doğmuş kız bebek poşete konulup balkondan aşağı atıldı

Karşıdaki marketin kamera görüntülerine göre, bebeğin saat 08.17'de binadan atıldığı tespit edildi.

SON DAKİKA: Antalya’da kan donduran olay! Yeni doğmuş kız bebek poşete konulup balkondan aşağı atıldı

İlk 2 katın kameraya yansıması sonucu bebeğin üst katlardan atıldığını saptayan polis, savcılık talimatı ile diğer katlarda inceleme başlattı.

SON DAKİKA: Antalya’da kan donduran olay! Yeni doğmuş kız bebek poşete konulup balkondan aşağı atıldı

ATILIRKEN CANLI OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR
Bebeğin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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