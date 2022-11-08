SON DAKİKA: Antalya'da kan donduran olay! Yeni doğmuş kız bebek poşete konulup balkondan aşağı atıldı
Son dakika haberleri... Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın girişinde poşet içerisine yeni doğmuş kız bebek cesedi bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinden bebeğin binadan atıldığı belirlendi. Alanya'da sokakta poşet içinde cesedi bulunan, 5 katlı bir binadan atıldığı tespit edilen kız bebekle ilgili Gürcistan uyruklu anne ve kızı, jandarma tarafından gözaltına alındı.
08.11.2022 16:08 - Son Güncelleme: 08.11.2022 16:23
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Bebeğin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.