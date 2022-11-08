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İstanbul'da taksiler 'milli güvenlik sorunu' olmaya devam ediyor! 34 TGB 19'un şoförü kadın yolcuyu indirip yumrukladı

İstanbul'da taksiler 'milli güvenlik sorunu' olmaya devam ediyor! 34 TGB 19'un şoförü kadın yolcuyu indirip yumrukladı
08.11.2022 13:08 - Son Güncelleme: 08.11.2022 13:10

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İstanbul'daki taksicilerin bir kısmı müşterilerine ve diğer sürücüler ile yayalara öyle bir tutum sergiliyor ki "İstanbul'da taksiciler milli güvenlik sorunudur" demekten veya "İstanbul'da taksi terörü" tanımlaması yapmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Bunun son örneği de İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Esenyurt'ta 34 TGB 19 plakalı taksinin şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etti. Üstelik ne "müşteri velinimettir" düsturunu aklına getirdi ne de "kadına el kalkmaz" düşüncesini. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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