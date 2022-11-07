Konya'daki rezidans işkencesinde kan donduran yeni detaylar! Demet Aydın'ın anlattıkları tüyler ürpertti: Genital bölgeme cop...
Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Kosova Mahallesin'de 8 Nisan'da kan donduran işkence olayı yaşanmıştı. Skandal olaydan sonra eski sevgilisi Demet Aydın'ı kaçırıp, rezidansta işkence yaptıkları gerekçesiyle haklarında 41'er yıla kadar hapis cezası istenen Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin yargılanmalarına devam ederken, ortaya çıkan yeni detaylar tüyler ürpetti.
Her satırı korkunç her detayı dehşete düşürdü! Olay, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Murat Demirci, bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın'ı aradı.
Murat Demirci, daha sonra Demet Aydın'ı Meram ilçesindeki iş yerinden alarak otomobiline bindirdi. Bir süre sonra araca Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci de bindi.
İki kadın, Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü.
AYNI GÜN BİR İŞKENCE DAHA!
Demet Aydın, kurtulduktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 şüphelinin aynı gün Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı.
Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı. 3 kişi hakkında ayrıca Demet Aydın'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de tutuklama kararı çıkartıldı.