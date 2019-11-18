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İstanbul'da yoğun sis! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu

18.11.2019 10:36

İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaştı. İşte İstanbul'dan sis manzaraları...


İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürdü. Sis, yüksek kesimlerde etkisini gösterirken E5 Karayolunda da etkili oldu. Haliç'te de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı, bu nedenle sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde etkili olan Sis'in gün içerisinde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Diğer taraftan siz özellikle İstanbul Boğazı'nda da etkili oldu.

Yoğun sis akışı nedeni ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy sahilinden adeta görünmez oldu. İşte İstanbul'dan sis manzaraları...

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