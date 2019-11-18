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Havuza asit döktüler yaşananlar şoke etti! İşte kan donduran olay!

İnsanlık tarihi yıllar boyunca kölelik sisteminin etkilerini toplumlarında yaşadı. Özellikle ABD'de yaşananlara inanmakta zorluk çekiyoruz. ABD'nin batı yakasında yer alan ve ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya'da geçmiş yıllarda yaşanan işkenceler gün yüzüne çıkıyor. Birçoğunu ilk kez göreceğiniz, tarihin az bilinen fotoğrafları adeta kan donduruyor. Haberimiz insanlık suçlarını gözler önüne koyuyoruz. Bu bağlamda yapılan işkenceler adeta kan donduran cinsten oluyor.

18.11.2019 12:29 - Son Güncelleme: 18.11.2019 12:43
Kan donduran olay! Havuza asit döktüler sonrasında ise...

Bir grup siyah otelin havuzuna girince otel sahibi onları çıkarmak için suya asit döktü.

Kan donduran olay! Havuza asit döktüler sonrasında ise...

İşte siyahların o yıllarda çektikleri eziyetleri anlatan karelerden bazıları...

Kan donduran olay! Havuza asit döktüler sonrasında ise...
Kan donduran olay! Havuza asit döktüler sonrasında ise...
Kan donduran olay! Havuza asit döktüler sonrasında ise...
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