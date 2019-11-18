Havuza asit döktüler yaşananlar şoke etti! İşte kan donduran olay!

İnsanlık tarihi yıllar boyunca kölelik sisteminin etkilerini toplumlarında yaşadı. Özellikle ABD'de yaşananlara inanmakta zorluk çekiyoruz. ABD'nin batı yakasında yer alan ve ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya'da geçmiş yıllarda yaşanan işkenceler gün yüzüne çıkıyor. Birçoğunu ilk kez göreceğiniz, tarihin az bilinen fotoğrafları adeta kan donduruyor. Haberimiz insanlık suçlarını gözler önüne koyuyoruz. Bu bağlamda yapılan işkenceler adeta kan donduran cinsten oluyor.

18.11.2019 12:29 - Son Güncelleme: 18.11.2019 12:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





