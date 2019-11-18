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Günlük burç yorumları – 18 Kasım 2019 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Kasım Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

18.11.2019 09:25 - Son Güncelleme: 18.11.2019 09:25
Günlük burç yorumları – 18 Kasım 2019 Pazartesi

KOÇ:

Parasal değerlerinizi gözden geçirmek isteyeceksiniz. Yaptığınız işten zevk almayabilirsiniz. Güven kelimesine gün içinde çok ihtiyacınız var. Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 18 Kasım 2019 Pazartesi

BOĞA:

Çevrenizin isteklerini güçlü algıladığınız için, sorumluluk duygunuzu zorlayacak çalışmaları kendinize seçerek, çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. Olaylara kısa yollardan mantıklı çözüm getireceksiniz.

Günlük burç yorumları – 18 Kasım 2019 Pazartesi

İKİZLER:

Düşüncelerinizi yaşama geçirmek konusunda; deneyimlerinizi kullanmak için fırsatlar söz konusu. İletişim konusunda zorluk çekmeyecek, görüşmek istediğiniz kişilere hızlı ulaşacaksınız.

Günlük burç yorumları – 18 Kasım 2019 Pazartesi

YENGEÇ:

Ay, içsel düşüncelerinizi olumlu etkilerken; girişimciliğinizin destek görmesi, gururunuzu okşayabilir. Dostlarınızın ilgisine ihtiyaç duyabilirsiniz. Değişen istekleriniz konusunda kendinizi zorlamayın.

Günlük burç yorumları – 18 Kasım 2019 Pazartesi

ASLAN:

Ay, burcunuzda ilerliyor ve isteklerinizi erken saatlerde yaşama geçirme konusunda hızlı fırsatlar sunuyor. Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirebilirsiniz. Yapmayın!

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