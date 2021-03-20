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İstanbul'da kısıtlamasız üçüncü cumartesi endişe yaratan görüntülere sahne oldu! Yoğunluk kamerada

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "kontrollü normalleşme" sürecine geçilmesiyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı üçüncü cumartesi gününde İstanbul'daki vatandaşlar, sahillerde ve caddelerde yoğunluk oluşturdu. Eminönü ve Karaköy de bu yoğunluktan payını alırken, Galata Köprüsü balık tutanlarla doldu. Bölgede yoğun araç ve yaya trafiği havadan görüntülendi. Cumartesi günleri akına uğrayan İstiklal Caddesi'nde bugün de yoğunluk oluştu. Yoğunluk özellikle öğle saatlerinden itibaren arttı.

20.03.2021 15:43 - Son Güncelleme: 20.03.2021 15:55
İstanbul'da kısıtlamasız üçüncü cumartesi endişe yaratan görüntülere sahne oldu! Yoğunluk kamerada

Kademeli normalleşmenin başlaması sonrası üçüncü hafta sonunda da İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşandı.

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İstanbul'da kısıtlamasız üçüncü cumartesi endişe yaratan görüntülere sahne oldu! Yoğunluk kamerada

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da yaklaşık 3 ay boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından bir süredir sadece pazar günü devam ediyor.

İstanbul'da kısıtlamasız üçüncü cumartesi endişe yaratan görüntülere sahne oldu! Yoğunluk kamerada

Kısıtlamanın kaldırıldığı cumartesi günleri akına uğrayan İstiklal Caddesi'nde bugün de yoğunluk oluştu. Yoğunluk özellikle öğle saatlerinden itibaren arttı.

İstanbul'da kısıtlamasız üçüncü cumartesi endişe yaratan görüntülere sahne oldu! Yoğunluk kamerada

Eminönü ve çevresindeki yoğunluk havadan görüntülendi
Eminönü ve Karaköy de bu yoğunluktan payını alırken, Galata Köprüsü balık tutanlarla doldu.

İstanbul'da kısıtlamasız üçüncü cumartesi endişe yaratan görüntülere sahne oldu! Yoğunluk kamerada

Bölgede yoğun araç ve yaya trafiği havadan görüntülendi.