Bugünkü
Takvim

SON DAKİKA: İstanbul'da Ortodoks Kilisesi'nde tarihi tören! Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis görevi devraldı

Görevden alınan Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas'ın yerine atanan Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis, Kadıköy'deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen törenle görevi devraldı.

20.03.2021 16:54 - Son Güncelleme: 20.03.2021 16:57
SON DAKİKA: İstanbul'da Ortodoks Kilisesi'nde önemli tören! Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis görevi devraldı

Fener Rum Patrikhanesi'nin karar alma organı Sen Sinod Meclisi, Patrik Bartholomeos'tan sonraki en önemli isim olan 85 yaşındaki Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas'ı 'itaatsizlik' gerekçesiyle görevden aldı. Yerine ise 68 yaşındaki Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis atandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: İstanbul'da Ortodoks Kilisesi'nde önemli tören! Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis görevi devraldı

Göreve bugün itibarıyla başlayan Adamakis için, Kadıköy'deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde dini ayin düzenlendi. Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Vlasis, Yunanistan Eğitim Bakan Yardımcısı Zeta Makri, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanni; Ukrayna, Kudüs, İskenderiye Ortodoks Kilisesi temsilcileri, ABD ve Ukrayna Büyükelçileri, Yunanistan, Ukrayna, Suudi Arabistan, Karadağ ve Fransa Başkonsolosları ile İstanbul'daki Hristiyan toplumunun temsilcileri katıldı.

SON DAKİKA: İstanbul'da Ortodoks Kilisesi'nde önemli tören! Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis görevi devraldı

BARTHOLOMEOS BAŞARILAR DİLEDİ
Törende Sen Sinod Meclisi Genel Sekreteri Peder Grigorios, meclisin aldığı görev değişimi kararını okudu. Ardından Patrik Bartholomeos konuşma yaptı. Yeni metropolitin özgeçmişi ve kendisiyle ilgili bilgi veren Bartholomeos, Kadıköy Metropoliti'nin Ortodoks dünyası için öneminden bahsetti ve yeni metropolite iyi dileklerde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

SON DAKİKA: İstanbul'da Ortodoks Kilisesi'nde önemli tören! Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis görevi devraldı

"VATANDAŞLIĞA BENİ KABUL EDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE ŞÜKRANLARIMI SUNARIM"
Daha sonra Kadıköy Metropoliti Emanuil Adamakis, görevi devralarak bir konuşma yaptı. Adamakis, eski Yunanca, İngilizce Türkçe ve Fransızca olmak üzere 4 dilde yaptığı konuşmasında, "Bugün hayatımın çok anlamlı ve müstesna bir günüdür. Girit Adası'nda doğdum. Yunanistan, Fransa ve Amerika'da okudum.

SON DAKİKA: İstanbul'da Ortodoks Kilisesi'nde önemli tören! Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis görevi devraldı

Belçika ve Fransa'da görev yaptıktan sonra manevi Pederimiz Patrik Bartholomeos Hazretleri Ve Sen Sinod Meclisi oy birliği ile beni Kadıköy Metropolitliğine layık gördüler. Bu kutsal göreve başlarken Yüce Rabbimize şükrediyor ve inayetine sığınıyorum.