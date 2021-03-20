SON DAKİKA: İstanbul'da Ortodoks Kilisesi'nde tarihi tören! Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis görevi devraldı

"VATANDAŞLIĞA BENİ KABUL EDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE ŞÜKRANLARIMI SUNARIM"

Daha sonra Kadıköy Metropoliti Emanuil Adamakis, görevi devralarak bir konuşma yaptı. Adamakis, eski Yunanca, İngilizce Türkçe ve Fransızca olmak üzere 4 dilde yaptığı konuşmasında, "Bugün hayatımın çok anlamlı ve müstesna bir günüdür. Girit Adası'nda doğdum. Yunanistan, Fransa ve Amerika'da okudum.