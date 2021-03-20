SON DAKİKA: İstanbul'da Ortodoks Kilisesi'nde tarihi tören! Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis görevi devraldı
Görevden alınan Kadıköy Metropoliti Athanasios Papas'ın yerine atanan Fransa Metropoliti Emanuil Adamakis, Kadıköy'deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen törenle görevi devraldı.
Göreve bugün itibarıyla başlayan Adamakis için, Kadıköy'deki Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi'nde dini ayin düzenlendi. Ayine Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yanı sıra Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Konstantinos Vlasis, Yunanistan Eğitim Bakan Yardımcısı Zeta Makri, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanni; Ukrayna, Kudüs, İskenderiye Ortodoks Kilisesi temsilcileri, ABD ve Ukrayna Büyükelçileri, Yunanistan, Ukrayna, Suudi Arabistan, Karadağ ve Fransa Başkonsolosları ile İstanbul'daki Hristiyan toplumunun temsilcileri katıldı.
BARTHOLOMEOS BAŞARILAR DİLEDİ
Törende Sen Sinod Meclisi Genel Sekreteri Peder Grigorios, meclisin aldığı görev değişimi kararını okudu. Ardından Patrik Bartholomeos konuşma yaptı. Yeni metropolitin özgeçmişi ve kendisiyle ilgili bilgi veren Bartholomeos, Kadıköy Metropoliti'nin Ortodoks dünyası için öneminden bahsetti ve yeni metropolite iyi dileklerde bulunarak, görevinde başarılar diledi.
"VATANDAŞLIĞA BENİ KABUL EDEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE ŞÜKRANLARIMI SUNARIM"
Daha sonra Kadıköy Metropoliti Emanuil Adamakis, görevi devralarak bir konuşma yaptı. Adamakis, eski Yunanca, İngilizce Türkçe ve Fransızca olmak üzere 4 dilde yaptığı konuşmasında, "Bugün hayatımın çok anlamlı ve müstesna bir günüdür. Girit Adası'nda doğdum. Yunanistan, Fransa ve Amerika'da okudum.