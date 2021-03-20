İkramiye almaya hak kazandı! Çiftçi tarlasında Hitit dönemine ait 3500 yıllık damga mührü buldu
Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Şapinuva beldesinde traktörle tarlasını süren çifti tarafından bulunan Hitit dönemine ait 3 bin 500 yıllık 'çekiş başlı damga mührü', gazetecilere tanıtıldı. Ön incelemesinin ardından, sonuçların raporlanması için kent müzesi bünyesinde komisyon kurulan mührü teslim eden çiftinin de ikramiyeyle ödüllendirileceği belirtildi.
İlçeye bağlı Şapinuva beldesinde ismi açıklanmayan çifti, yaklaşık 2 hafta önce tarlada çalışırken demir mühür buldu. Durumu öğrenen Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, irtibata geçtiği çiftçiyi, bulduğu tarihi eseri Çorum Valiliği'ne teslim etmeye ikna etti. Başkan İspir, eseri bulan çiftçiyle Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek, tarihi mührü teslim etti. Girişimler sonucu mühür, Çorum Müzesi koleksiyonuna kazandırıldı.
Vali Çiftçi'nin talimatıyla Çorum Müzesi uzmanlarınca yapılan ilk incelemede; 'çekiç başlı damga mührü' olduğu belirlenen eserin, milattan önce 1650- 1400 yıllarını kapsayan Eski Hitit Çağı'na ait olabileceği tespit edildi. İsmi merak konusu olan çiftçinin, traktörle tarlasında çalışırken mola verdiği, toprağın üzerine oturup dinlendiği sırada tesadüfen mührü bulduğu ortaya çıktı.
TARİHİ MÜHRÜN TANITIMI YAPILDI
Hititler'e başkentlik yapan önemli şehirlerden Şapinuva Antik Kenti'nin bulunduğu ilçeye bağlı Şapinuva beldesinde bulunan mührün ön incelemesinin ardından, sonuçların raporlanması için Çorum Müzesi bünyesinde komisyon kuruldu. Arkeologlardan oluşan komisyonun hazırladığı rapor, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulacak ve gelecek talimat doğrultusunda mühür, müzenin 3'üncü katındaki vitrinde diğerleriyle sergilenecek. Çorum Müzesi arkeologlarından Resul İbiş de tarihi damga mührünü gazetecilere tanıttı. Gazeteciler tarafından tarihi damga mührü ilk kez görüntülendi.
ÇİFTİ ÖDÜLLENDİRİLECEK
Hitit mührünün Çorum Müzesi'nde sergilenmesi için çalışmalara başlanırken, mührü teslim eden çiftinin de ikramiyeyle ödüllendirileceği belirtildi. Arkeolog Resul İbiş, ön incelemede mührün milattan önce 1650-1400 yıllarına tarihlenen eski Hitit dönemine ait olduğunu tespit ettiklerini söyledi.