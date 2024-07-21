İstanbul'da gündüz durulmuyor gece uyunmuyor! İlçe ilçe 'nem' oranı... %99'u gören var

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İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Ataşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Çatalca, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 95'in üzerinde ölçüldü.



