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İstanbul'da gündüz durulmuyor gece uyunmuyor! İlçe ilçe 'nem' oranı... %99'u gören var

Megakenti etkisi altına alan sıcak hava ve nem uyku uyutmaz hale geldi. Gece boyunca sıcak hava ve nemle boğuşan İstanbul'da Ataşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Çatalca, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Ümraniye rekor kırdı. Ataşehir ve Ümraniye'de %99 nem oranı ölçülürken; Beşiktaş, Beyoğlu ve Kağıthane %98, Çatalca da %97 nem oranı ile bunalttı.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 08:55 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 08:58
İstanbul’da gündüz durulmuyor gece uyunmuyor! İlçe ilçe ’nem’ oranı... %99’u gören var 1

Yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası ve beraberindeki yüksek nem vatandaşa zor günler yaşatıyor.

İstanbul’da gündüz durulmuyor gece uyunmuyor! İlçe ilçe ’nem’ oranı... %99’u gören var 2

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Ataşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Çatalca, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 95'in üzerinde ölçüldü.

İstanbul’da gündüz durulmuyor gece uyunmuyor! İlçe ilçe ’nem’ oranı... %99’u gören var 3

İLÇE İLÇE NEM ORANI! ATAŞEHİR VE ÜMRANİYE REKOR KIRDI

Kentte saat 04.00 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şöyle ölçüldü:

Adalar'da hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 89 iken, Arnavutköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,9, nem oranı yüzde 84 oldu.

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