İstanbul'da gündüz durulmuyor gece uyunmuyor! İlçe ilçe 'nem' oranı... %99'u gören var

Yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası ve beraberindeki yüksek nem vatandaşa zor günler yaşatıyor.
İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Ataşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Çatalca, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Şişli ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 95'in üzerinde ölçüldü.
İLÇE İLÇE NEM ORANI! ATAŞEHİR VE ÜMRANİYE REKOR KIRDI
Kentte saat 04.00 itibarıyla ilçe ilçe hava sıcaklığı, hissedilen sıcaklık ve nem oranları şöyle ölçüldü:
Adalar'da hava sıcaklığı 26,3, hissedilen sıcaklık 30, nem oranı yüzde 89 iken, Arnavutköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,9, nem oranı yüzde 84 oldu.