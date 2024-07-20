Türkiye, Pençe-Kilit şehidi Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ı askeri törenle son yolculuğuna uğurladı

Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan (48) Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, 4 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralandı.
Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 48 yaşındaki Demirkan, dün şehit oldu.
Şehit Demirkan için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.