Türkiye, Pençe-Kilit şehidi Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ı askeri törenle son yolculuğuna uğurladı

Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan (48) Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.