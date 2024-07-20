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Türkiye, Pençe-Kilit şehidi Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ı askeri törenle son yolculuğuna uğurladı

Irak'ın kuzeyinde Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin tuzakladığı El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan (48) Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 18:47 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 19:05
Türkiye, Pençe-Kilit şehidi Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’ı askeri törenle son yolculuğuna uğurladı 1

Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, 4 Temmuz'da Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralandı.

Türkiye, Pençe-Kilit şehidi Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’ı askeri törenle son yolculuğuna uğurladı 2

Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 48 yaşındaki Demirkan, dün şehit oldu.

Türkiye, Pençe-Kilit şehidi Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan’ı askeri törenle son yolculuğuna uğurladı 3
Şehit Yarbay Demirkan son yolcuğuna uğurlandı!

Şehit Demirkan için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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