Kendini 'Galatasaray üyesi' olarak tanıttı vurgun yaptı! Sahte CEO'ya soruşturma: Savcısından eski futbolcusuna kim varsa dolandırdı

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Galatasaraylı futbolcular ve Fatih Terim ile fotoğraflar çektiren, kendisini "Galatasaray üyesi" olarak tanıtarak güven sağlamaya çalışan Murat Ş.'nin İstanbul'da polis ve komiserleri mağdur etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

