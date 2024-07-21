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Kendini 'Galatasaray üyesi' olarak tanıttı vurgun yaptı! Sahte CEO'ya soruşturma: Savcısından eski futbolcusuna kim varsa dolandırdı

Kendisini uluslararası bir lojistik firmasının CEO'su ve Galatasaray üyesi olarak tanıtarak güven sağlamaya çalışan ve bu yöntemle aralarında polis, emniyet müdürü, savcı gibi farklı meslek gruplarından birçok kişiyi dolandıran Murat Ş. hakkında soruşturma başlatıldı. Mağdurlardan birinin Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe olduğu öğrenilirken; Murat Ş.'nin ilerleyen günlerde İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 09:51 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 09:54
Kendini ’Galatasaray üyesi’ olarak tanıttı vurgun yaptı! Sahte CEO’ya soruşturma: Savcısından eski futbolcusuna kim varsa dolandırdı 1

Galatasaraylı futbolcular ve Fatih Terim ile fotoğraflar çektiren, kendisini "Galatasaray üyesi" olarak tanıtarak güven sağlamaya çalışan Murat Ş.'nin İstanbul'da polis ve komiserleri mağdur etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kendini ’Galatasaray üyesi’ olarak tanıttı vurgun yaptı! Sahte CEO’ya soruşturma: Savcısından eski futbolcusuna kim varsa dolandırdı 2

İddialara göre Murat Ş., arkadaş ortamında tanıştığı polisin aracını satıp yenisini alacağını öğrenince planını devreye soktu. Murat Ş., isterse kendisine ucuz fiyata araç alabileceğini söyledi.

Kendini ’Galatasaray üyesi’ olarak tanıttı vurgun yaptı! Sahte CEO’ya soruşturma: Savcısından eski futbolcusuna kim varsa dolandırdı 3

Polis memuru ikna olmadı. Murat Ş. bu kez iki emniyet müdürüne aldığını iddia ettiği araçların faturasını gösterip güven kazanmaya çalıştı.

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