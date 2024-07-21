Kendini 'Galatasaray üyesi' olarak tanıttı vurgun yaptı! Sahte CEO'ya soruşturma: Savcısından eski futbolcusuna kim varsa dolandırdı

Galatasaraylı futbolcular ve Fatih Terim ile fotoğraflar çektiren, kendisini "Galatasaray üyesi" olarak tanıtarak güven sağlamaya çalışan Murat Ş.'nin İstanbul'da polis ve komiserleri mağdur etmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İddialara göre Murat Ş., arkadaş ortamında tanıştığı polisin aracını satıp yenisini alacağını öğrenince planını devreye soktu. Murat Ş., isterse kendisine ucuz fiyata araç alabileceğini söyledi.
Polis memuru ikna olmadı. Murat Ş. bu kez iki emniyet müdürüne aldığını iddia ettiği araçların faturasını gösterip güven kazanmaya çalıştı.