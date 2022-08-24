İstanbul’da da görüldü | Su kaynaklarındaki ölümcül tehlike: siyanobakteri! Karaciğer kanserine neden oluyor

En önemli özelliklerinden bir tanesi bugün dünyada oksijenin yüzde 40'ndan fazlasını siyanobakteriler üretir. Ne yazık ki bizim göllerimizin, nehirlerimizin, göletlerimizin birçok kısmı dip çamuruyla dolu. Buralarda fotosentez reaksiyonu hızlı bir şekilde artmaktadır. Bunları yiyen balıklar, diğer zooplankton dediğimiz organizmalar yoksa hızlı bir şekilde çoğalırlar. Bunun temel nedeni ise kirlilik" dedi.

