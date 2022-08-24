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Gaziosmanpaşa'da şoke eden olay! Mahalleli kokudan duramadı! Ekipler gelince sebebi ortaya çıktı

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, iki katlı binadan gelen koku dayanılmaz bir hal alınca çevre sakinleri polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler binada erkek cesedi buldu. Çevre sakinleri ölen kişinin mahalleye dehşet saçtığını, daha önce haberlere de çıktığını söyledi.

24.08.2022 06:17 - Son Güncelleme: 24.08.2022 09:13
Gaziosmanpaşa’da şoke eden olay! Mahalleli kokudan duramadı! Ekipler gelince sebebi ortaya çıktı

Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1068 Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binadan gelen ağır kokular nedeniyle rahatsız olan çevre sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi.

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Gaziosmanpaşa’da şoke eden olay! Mahalleli kokudan duramadı! Ekipler gelince sebebi ortaya çıktı

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeri girdiğinde merdiven boşluğunda hareketsiz yatan kişiyi buldu. Polis ekipleri hemen olay yerine şerit çekerek önlem aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, bina içinde bulunan kişinin uzun süre önce öldüğü belirlendi.

Gaziosmanpaşa’da şoke eden olay! Mahalleli kokudan duramadı! Ekipler gelince sebebi ortaya çıktı

POLİS EKİPLERİ BİNADA DETAYLI İNCELEME YAPTI
Polis ekipleri olayın yaşandığı binada detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından binadan çıkarılan kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, kesin ölüm nedeni ise otopsiden sonra belirlenecek. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Gaziosmanpaşa’da şoke eden olay! Mahalleli kokudan duramadı! Ekipler gelince sebebi ortaya çıktı

EVDE TEK YAŞIYORDU
Ölen kişinin kokuların geldiği binada yaşadığını belirten çevre sakinleri, "Bizim bildiğimiz tek yaşıyordu. Ağabey çok içen bize dehşet saçan birisiydi. Top oynadığımızda bize saldırıp tehdit ediyordu.

Gaziosmanpaşa’da şoke eden olay! Mahalleli kokudan duramadı! Ekipler gelince sebebi ortaya çıktı

Bir kere silahla gelmişti. Sonra yeni kiracılar taşındı, onlarla da kavga etti. En son 2 hafta önce gördük, ortalarda yoktu. Bizim çok sesimiz geliyor diye silahla ateş etmişti bize. Haberlere de çıkmıştı" dedi.

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