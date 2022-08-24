Gaziosmanpaşa'da şoke eden olay! Mahalleli kokudan duramadı! Ekipler gelince sebebi ortaya çıktı
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, iki katlı binadan gelen koku dayanılmaz bir hal alınca çevre sakinleri polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler binada erkek cesedi buldu. Çevre sakinleri ölen kişinin mahalleye dehşet saçtığını, daha önce haberlere de çıktığını söyledi.
24.08.2022 06:17 - Son Güncelleme: 24.08.2022 09:13
POLİS EKİPLERİ BİNADA DETAYLI İNCELEME YAPTI
Polis ekipleri olayın yaşandığı binada detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından binadan çıkarılan kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, kesin ölüm nedeni ise otopsiden sonra belirlenecek. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.