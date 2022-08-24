Adana sokakta bağırdığı için komşusunu öldüren 70 yaşındaki adam: Bana ne öldüyse

KENDİSİNİ EVE KAPATTI

Olayın ardından kaçan ve havaya ateş açan Gençler, bu kez yolda daha önceden tartıştığı ancak olayla ilgisi olmayan İbrahim Güven ile karşılaştı. Gençler, silahtaki mermilerin bittiğini fark edince Güven'i tabancanın kabzasıyla darbetti. Güven'i başından hafif yaralayan Gençler, kendisini evine kapattı.