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Adana sokakta bağırdığı için komşusunu öldüren 70 yaşındaki adam: Bana ne öldüyse

Adana'da sokakta bağırdığı öne sürülen komşusu Yılmaz Sucu'yu (55), tabancayla vurarak öldüren Mehmet Gençler (70), tutuklandı. İfadesinde cinayeti itiraf eden Gençler, adliyeye sevk edilirken, "Ne cinayeti? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bana ne öldüyse" dedi.

DHA
24.08.2022 10:30 - Son Güncelleme: 24.08.2022 11:19
Adana sokakta bağırdığı için komşusunu öldüren 70 yaşındaki adam: Bana ne öldüyse

Olay, 22 Ağustos günü saat 07.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakıp Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkan Yılmaz Sucu, iddiaya göre, "Evime hırsız girdi. Hırsız var" diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine aynı sokaktaki 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan Mehmet Gençler, Sucu'ya tepki gösterince tartışma çıktı.

Komşusunu öldürdü! 'Bana ne öldüyse' | VİDEO

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Adana sokakta bağırdığı için komşusunu öldüren 70 yaşındaki adam: Bana ne öldüyse

Tartışmanın ardından olayın yaşandığı yerin yaklaşık 100 metre uzağındaki çay ocağına giden Sucu, burada arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Evindeki ruhsatsız tabancayı alan Gençler, tartıştığı Sucu'nun yanına yaklaşıp, 2 el ateş etti. Sucu, göğsüne ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Adana sokakta bağırdığı için komşusunu öldüren 70 yaşındaki adam: Bana ne öldüyse

KENDİSİNİ EVE KAPATTI
Olayın ardından kaçan ve havaya ateş açan Gençler, bu kez yolda daha önceden tartıştığı ancak olayla ilgisi olmayan İbrahim Güven ile karşılaştı. Gençler, silahtaki mermilerin bittiğini fark edince Güven'i tabancanın kabzasıyla darbetti. Güven'i başından hafif yaralayan Gençler, kendisini evine kapattı.

Adana sokakta bağırdığı için komşusunu öldüren 70 yaşındaki adam: Bana ne öldüyse

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sucu ambulansla kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Adana sokakta bağırdığı için komşusunu öldüren 70 yaşındaki adam: Bana ne öldüyse

Polisin operasyonuyla gözaltına alınan Mehmet Gençler, emniyete götürüldü. Gençler emniyetteki ifadesinde, "Sokakta bağırmaya başladı, rahatsız oldum.

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