İstanbul’da beklenen yağış başladı trafik yoğunluğu yüzde 85’e ulaştı

Öte yandan Marmara Bölgesi için "sarı kodlu" uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.