İstanbul'da beklenen yağış başladı trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yağışlı hava bugün İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağışlı ve rüzgarlı havanın ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı. Ayrıca Türkiye'de, bu geceden itibaren sıcaklıkların düşmesi, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının İstanbul'da beklenen yağış birçok ilde etkili olmaya başladı.
Etkisini artıran yağışın ardından İstanbul'da trafik yüzde 85'e ulaşırken bazı bölgelerde de durma noktası geldi.
Öte yandan Marmara Bölgesi için "sarı kodlu" uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un batısı, zamanla (öğleden sonra ve akşam saatlerinden itibaren) bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların 19 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BU GECEDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR İYİCE DÜŞECEK
Türkiye'de, bu geceden itibaren sıcaklıkların düşmesi, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor.