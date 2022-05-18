500 bin TL zarar var! Ümraniye'de mobilya atölyesi kül oldu
Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde 5 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. İş yeri çalışanı Gökhan Kılıç, "Boya birden alev aldı. Tüpe yakındı birden alev aldı. Dükkanda yandı, kül oldu. Yaklaşık 400- 500 bin TL zararımız var" şeklinde konuştu.
18.05.2022 16:49 - Son Güncelleme: 18.05.2022 17:04
Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde 5 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde çıktıi. Bir mobilya atölyesinin bodrum katı alevlere teslim oldu.
İş yeri çalışanı Gökhan Kılıç, "Boya birden alev aldı. Tüpe yakındı birden alev aldı. Dükkanda yandı, kül oldu. Yaklaşık 400- 500 bin TL zararımız var" şeklinde konuştu.