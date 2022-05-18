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500 bin TL zarar var! Ümraniye'de mobilya atölyesi kül oldu

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde 5 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. İş yeri çalışanı Gökhan Kılıç, "Boya birden alev aldı. Tüpe yakındı birden alev aldı. Dükkanda yandı, kül oldu. Yaklaşık 400- 500 bin TL zararımız var" şeklinde konuştu.

DHA
18.05.2022 16:49 - Son Güncelleme: 18.05.2022 17:04
500 bin TL zarar var! Ümraniye’de mobilya atölyesi kül oldu

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde 5 katlı binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı.

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500 bin TL zarar var! Ümraniye’de mobilya atölyesi kül oldu

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde çıktıi. Bir mobilya atölyesinin bodrum katı alevlere teslim oldu.

500 bin TL zarar var! Ümraniye’de mobilya atölyesi kül oldu

Dumanları fark edenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

500 bin TL zarar var! Ümraniye’de mobilya atölyesi kül oldu

Yoğun duman nedeniyle panik yaşayanlar sokağa döküldü.

500 bin TL zarar var! Ümraniye’de mobilya atölyesi kül oldu

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

500 bin TL zarar var! Ümraniye’de mobilya atölyesi kül oldu

Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

500 bin TL zarar var! Ümraniye’de mobilya atölyesi kül oldu

İş yeri çalışanı Gökhan Kılıç, "Boya birden alev aldı. Tüpe yakındı birden alev aldı. Dükkanda yandı, kül oldu. Yaklaşık 400- 500 bin TL zararımız var" şeklinde konuştu.

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