Her şey bir mektup yalanıyla başladı: Büyük bir hüsranla sonuçlanan Çocuk Haçlı Seferleri

1212 yılında Fransa ve Almanya'da yaşları 6 ile 16 arasında değişen on binlerce çocuk, kutsal toprakları Müslümanlardan almak üzere toplanıp bir Haçlı seferi düzenlemek istediler. Sonuç büyük bir hüsran oldu. Çok azı hariç, tamamına yakını yolda öldü.

Yetişkinlerin günahlarından dolayı kutsal toprakları alamadıklarını, kendilerinin ise günahsız çocuklar oldukları için Allah'ın zaferi ve Kudüs'ü geri vereceğine ve Müslümanları yok edeceklerine inanıyorlardı. Yaklaşık 50.000 çocuktan 300 kadarı ulaşabildi doğuya: Köle olarak...