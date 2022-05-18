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Her şey bir mektup yalanıyla başladı: Büyük bir hüsranla sonuçlanan Çocuk Haçlı Seferleri

Tarihler 1212 yılını gösterdiğinde Avrupa'da Fransa ve Almanya başta olmak üzere yaşları 6 ile 12 arasında değişen on binlerce çocuk bir mektup yalanı ile Müslümanları yok etme planları kurdu. Akdeniz'e indiklerinde tıpkı Hz. Musa(as)'ya olduğu gibi onlara da denizin ortadan ikiye ayrılacağını ve içinden geçerek zafere ulaşacaklarına inandılar. Fakat işler istedikleri gibi gitmedi. İşte büyük bir hüsranla sonuçlanan Çocuk Haçlı Seferleri...

18.05.2022 22:48 - Son Güncelleme: 18.05.2022 23:24
Her şey bir mektup yalanıyla başladı: Büyük bir hüsranla sonuçlanan Çocuk Haçlı Seferleri

Tarihler 1212 yılını gösterdiğinde Avrupa'da Fransa ve Almanya başta olmak üzere yaşları 6 ile 12 arasında değişen on binlerce çocuk bir mektup yalanı ile Müslümanları yok etme planları kurdu.

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Her şey bir mektup yalanıyla başladı: Büyük bir hüsranla sonuçlanan Çocuk Haçlı Seferleri

DENİZİN ORTADAN İKİYE AYRILACAĞINI UMDULAR
Akdeniz'e indiklerinde tıpkı Hz. Musa(as)'ya olduğu gibi onlara da denizin ortadan ikiye ayrılacağını ve içinden geçerek zafere ulaşacaklarına inandılar. Fakat işler istedikleri gibi gitmedi.

Her şey bir mektup yalanıyla başladı: Büyük bir hüsranla sonuçlanan Çocuk Haçlı Seferleri

1212 yılında Fransa ve Almanya'da yaşları 6 ile 16 arasında değişen on binlerce çocuk, kutsal toprakları Müslümanlardan almak üzere toplanıp bir Haçlı seferi düzenlemek istediler. Sonuç büyük bir hüsran oldu. Çok azı hariç, tamamına yakını yolda öldü.

Yetişkinlerin günahlarından dolayı kutsal toprakları alamadıklarını, kendilerinin ise günahsız çocuklar oldukları için Allah'ın zaferi ve Kudüs'ü geri vereceğine ve Müslümanları yok edeceklerine inanıyorlardı. Yaklaşık 50.000 çocuktan 300 kadarı ulaşabildi doğuya: Köle olarak...

Her şey bir mektup yalanıyla başladı: Büyük bir hüsranla sonuçlanan Çocuk Haçlı Seferleri

1212 yılında yaşanan Çocuk Haçlı Seferi'nde çocuk kitlelerine ve sefere yön veren iki lider çocuk var: Fransa'daki hareketin başındaki Stephen of Cloyes, diğeri ise Almanya'daki seferin başındaki Kölnlü Nicholas'tı. Her ikisi de kitleleri etkileyebilen ateşli konuşmacılardı.

HİÇBİRİ KUTSAL TOPRAKLARA ULAŞAMADI

Fransa'da 30.000, Almanya'da 20.000 çocuk toplandı. Hiçbiri kutsal topraklara ulaşamadı. Silahsız, askeri eğitimleri olmayan, lojistiği, yemeği, suyu bulunmayan din aşkıyla kendinden geçmiş bir halde ilahiler söyleyerek ilerleyen on binlerce çocuk. Tamamına yakını telef oldu.

Her şey bir mektup yalanıyla başladı: Büyük bir hüsranla sonuçlanan Çocuk Haçlı Seferleri

Fransız çocuklarının lideri Stephen'da, Alman çocukların lideri Nicholas'da rüyalarında Hz.İsa'yı(as) gördüklerini, denize ulaştıklarında Allah'ın tıpkı Musa'ya(as) yaptığı gibi, onlara da Akdeniz'i açacağını ve açılan yoldan kutsal topraklara ulaşacaklarını iddia ediyordu.

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