İstanbul’a KAR şoku! Mart sonu KAZMA KÜREK yaktıracak! MGM’den il il uyarı! 14,15,16,17,18,19 Mart 2023 HAFTALIK hava durumu raporu...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Elazığ, Tunceli çevreleri, Şanlıurfa'nın doğusu ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Adana çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.