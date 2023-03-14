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Kilis'te feci kaza! Otomobil dereye uçtu

Son dakika haberleri... Kilis'te kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada sürücü, eşi ve kızı yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.03.2023 17:12 - Son Güncelleme: 14.03.2023 17:12
Kilis’te feci kaza! Otomobil dereye uçtu

Kilis'te, kontrolden çıkarak dereye uçan otomobildeki sürücü, eşi ve kızı yaralandı.

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Kilis’te feci kaza! Otomobil dereye uçtu

Kaza, Kilis-Elbeyli yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Kilis’te feci kaza! Otomobil dereye uçtu

Kent merkezine giden Osman N. yönetimindeki 33 N 4737 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak taklalar atıp, yol kenarındaki dereye uçtu.

Kilis’te feci kaza! Otomobil dereye uçtu

Kazada, otomobil sürücüsü Osman N. ile yanında bulunan eşi Ayşe ve kızı Elif Nur N. yaralandı.

Kilis’te feci kaza! Otomobil dereye uçtu

Aile, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kilis’te feci kaza! Otomobil dereye uçtu

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kilis’te feci kaza! Otomobil dereye uçtu
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