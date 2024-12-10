Isparta şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı babadan yürek yakan sözler: Susun Taha uyuyor! Biri kardeşinin naaşının peşinden koştu diğeri oğluna ağıt yaktı

VATAN SAĞ OLSUN

Şehidin dayısı Serkan Nalbantoğlu, yeğeninin pilot olarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Nalbantoğlu, "5 yıl önce askere girdiğinde 'Asker olacağım, teğmen olacağım, pilot olacağım' demişti. Çok şükür hepsini başardı. Çok iyi niyetli, çok dürüsttü. Aslan gibiydi. Emellerine ulaştı ama devamını getiremedi. Vatan sağ olsun daha biz çok aslan yetiştiririz" dedi.

"PİLOT OLACAĞIM' DİYORDU VE OLDU"

Dedesi Bekir Nalbantoğlu ise "5 sene okudu. Harp okulunu bitirdi. 'Pilot olacağım' diyordu ve oldu. Helikopter için kursa gidecekti ama nasip olmadı. Vatan sağ olsun" diye konuştu.