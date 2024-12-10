Isparta şehitleri son yolculuğuna uğurlandı! Acılı babadan yürek yakan sözler: Susun Taha uyuyor! Biri kardeşinin naaşının peşinden koştu diğeri oğluna ağıt yaktı

Isparta Keçiborlu'dan gelen helikopter kazası haberi Türkiye'nin yüreğini yaktı. Kaza kırıma uğrayan eğitim helikopterindeki Paşa Tuğgeneral İsa Baydilli (52), Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek (26), Teğmen Mustafa Atakan Dut (24), Teğmen Tunahan Dağlı (24), Teğmen Ceyhun Kalyoncu (25) ve Astsubay Çavuş Taha Nergis (24) şehit oldu.
Kazanın Isparta Kara Havacılık Okulu'na yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana geldiği öğrenildi.
"SUSUN TAHA UYUYOR"
Isparta şehitleri bugün son yolculuğuna uğurlandı. Zübeyde-Ahmet Nergiz çiftinin 4 çocuğundan en büyüğü olan Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi.
Törene Erzurum protokolü ile askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehit askerin yakınları katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehit askerin öz geçmişi okundu. Bu sırada şehit Nergiz'in yakınları, duygusal anlar yaşadı.
Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehit Hava Astsubay Taha Nergiz'in tabutu, cenaze aracına götürülürken babası Ahmet Nergiz, "Susun, Taha uyuyor" diye bağırdı.
ÖPEREK UĞURLADI
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün helikopter kazasında şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu bugün memleketi Rize'nin Çayeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Törende baba İbrahim Kalyoncu'nun ayakta durmakta güçlük çektiği gözlenirken, törene Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Milletvekilleri, ailesi ve binlerce kişi katıldı.
Cenazede ayakta güçlükle duran şehit babası İbrahim Kalyoncu namaz öncesi oğlunun tabutunu sarılıp öperek vedalaştı.
EŞTEN HÜZÜNLÜ VEDA
Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in cenazesi memleketi Nevşehir'de toprağa verildi.
Köy meydanına getirilen Türk bayrağına sarılı tabutun başında, şehidin annesi Sevgi, eşi Elif İpek, kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü.
"ALLAH'IM CENNETİNE AL"
Oğlunun tabutunun başında gözyaşı döken Sevgi İpek, "Allah'ım oğlumu cennetine al, senin acına nasıl dayanırım?" dedi.
AĞABEYİNİN NAAŞININ PEŞİNDEN KOŞTU
Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24), cenazesi memleketi İzmir'e getirildi.
Şehidin annesi Kübra Dut, cenaze aracı kollarını uzatarak 'Oğlum' demesi yürekleri dağlarken, babası Ali Dut ise asker selam verdi. Ecem Nur Dut ise, bir süre ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan cenaze aracıyla götürülürken peşinden koştu.
VATAN SAĞ OLSUN
Şehidin dayısı Serkan Nalbantoğlu, yeğeninin pilot olarak en büyük hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Nalbantoğlu, "5 yıl önce askere girdiğinde 'Asker olacağım, teğmen olacağım, pilot olacağım' demişti. Çok şükür hepsini başardı. Çok iyi niyetli, çok dürüsttü. Aslan gibiydi. Emellerine ulaştı ama devamını getiremedi. Vatan sağ olsun daha biz çok aslan yetiştiririz" dedi.
"PİLOT OLACAĞIM' DİYORDU VE OLDU"
Dedesi Bekir Nalbantoğlu ise "5 sene okudu. Harp okulunu bitirdi. 'Pilot olacağım' diyordu ve oldu. Helikopter için kursa gidecekti ama nasip olmadı. Vatan sağ olsun" diye konuştu.
AĞABEYİNİN KEPİNİ ELİNDEN BIRAKMADI
Teğmen Tunahan Dağlı'nın cenazesi, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.
Şehit annesi Fatma Dağlı ile kardeşleri Gamze ve Fuat Dağlı, bir süre askerlerin omzunda taşınarak musalla taşına konulan ay yıldızlı bayrağa sarılı tabuta sarıldı.
Törende şehidin kız kardeşi Gamze Dağlı, ağabeyinin kepini elinden bırakmadı.
İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Dağlı'nın cenazesi, Esentepe Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.
Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, AK Parti Bursa Milletvekili ve AK Parti Sosyal Politikalar Birim Başkan Yardımcısı Ahmet Kılıç, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.