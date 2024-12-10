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Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 19:06 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2024 19:06

Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu için memleketi Rize’nin Çayeli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası İbrahim ve annesi Esen Kalyoncu ile yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, CHP Milletvekili Tahsin Sancak ve bölge halkı katıldı. 2 kardeşi olan Şehit Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan namaz sonrası ilçedeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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