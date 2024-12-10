Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut son yolculuğuna uğurlandı

Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24) cenazesi, ilk olarak Aydın Germencik ilçesindeki dedesi Bekir Nalbantoğlu'nun evinin önüne getirildi. Bu sırada annesi Kübra Dut, babası Astsubay Üstçavuş Ali Dut ve kız kardeşi Ecem Nur Dut ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Şehidin annesi ve kardeşi tabutu öperek uğurladı. Şehidin annesi Kübra Dut, ‘Benim hakkım sana helal olsun’ diyerek oğluyla vedalaştı. Helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, tören için Çarşı Camisi’ne götürüldü. Şehidin Kara Harp Okulu’ndan arkadaşları cenaze aracının önünde Harbiye Marşı'nı söyleyerek yürüdü.