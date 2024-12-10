SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Aksaray'da enişte-kayınço kavgası: Ablasıyla barıştırmak istedi vuruldu

Aksaray'da Ramazan Y. isimli şahıs kavga ettiği eşiyle kendisini barıştırmak isteyen kayınbiraderi Ümit Ç.'yi tabanca ile vurarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheli gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 17:00 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 17:02
Aksaray’da enişte-kayınço kavgası: Ablasıyla barıştırmak istedi vuruldu

Aksaray'da enişte-kayınço kavgasında kan aktı.

Aksaray’da enişte-kayınço kavgası: Ablasıyla barıştırmak istedi vuruldu

Aksaray'da bir çocuk annesi M.Y. (22), gece saatlerinde eşi ile kavga ettikten sonra annesi Aşure Ç. ile kardeşi Ümit Ç.'nin yaşadığı eve gitti.

Aksaray’da enişte-kayınço kavgası: Ablasıyla barıştırmak istedi vuruldu

Bugün M.Y. ailesiyle birlikte, saat 13.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi Şehit Mehmet Sevindi Sokak'ta 5 katlı binanın 3'üncü katındaki evine geri döndü.

Aksaray’da enişte-kayınço kavgası: Ablasıyla barıştırmak istedi vuruldu

ABLASI VE ENİŞTESİNİ BARIŞTIRMAK İSTERKEN VURULDU

Ümit Ç., burada ablası ile eniştesini barışmak istedi. Çıkan tartışmada R.Y., kayınbiraderi Ümit Ç.'yi tabanca ile karnından ve bacağından vurdu. Ümit Ç. kanlar içerisinde kalırken, ihbarla olay yerine ekipler geldi.

Aksaray’da enişte-kayınço kavgası: Ablasıyla barıştırmak istedi vuruldu

Yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Ramazan Y. gözaltına alındı.

Aksaray’da enişte-kayınço kavgası: Ablasıyla barıştırmak istedi vuruldu

Olayı anlatan M.Y. "Dün tartıştık, ben de babaevime gittim. Bugün de annem ve kardeşimle eve geldik, sonra bu olay oldu" dedi.

Aksaray’da enişte-kayınço kavgası: Ablasıyla barıştırmak istedi vuruldu
Aksaray’da enişte-kayınço kavgası: Ablasıyla barıştırmak istedi vuruldu
Aksaray’da enişte-kayınço kavgası: Ablasıyla barıştırmak istedi vuruldu
SON DAKİKA