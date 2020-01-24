İŞKUR belediye işçisi başvurusu nasıl yapılır? KPSS şartsız alım yapılacak! 3000 TL maaşla belediye işçisi alımı...

KPSS şartsız işçi alımları oldukça fazla aratılıyor. Bu bağlamda 3000 TL maaşla belediye işçisi alımı ilanları İŞKUR üzerinden yayınlandı. İŞKUR'da en büyük ilgiyi KPSS'siz ilanlar ile ilkokul mezunu işçi alımları görüyor. Belediye işçiliği için de talep çok büyük oluyor. İŞKUR, KPSS şartsız belediye işçisi alım ilanlarını yayınladı. Bağlı kurumlar dahil olmak üzere, belediye bünyesinde çalışmak istiyorsanız, güncel iş ilanlarını takip edebilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz. Belediyelerde CV bankası için hesap açabilir ve CV'nizi belediye ile paylaşarak genel bir başvuru yapabilirsiniz. Böylece, aranan kriterlere uygun olmanız durumunda, belediye sizinle iletişime geçebilir ve iş sahibi olabilirsiniz. Peki, İŞKUR ile işçi alan belediyeler hangileri? İşte 3000 TL maaşla KPSS şartsız belediye işçisi alım ilanının detayları...

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24.01.2020 11:47 - Son Güncelleme: 24.01.2020 11:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





