BİM'de bakliyat ve baharat ürünleri dikkat çekiyor! 28 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM marketlerin salı günü indirimleri belli oldu. 28 Ocak'ta satışa çıkacak aktüel ürünler bakliyat ve baharat ürünlerinden oluşuyor. Toplam 31 ürünün indirimli olacağını duyuran BİM marketler, ürünlerin fiyat listesini de duyurdu. Peki, BİM'de salı günü hangi ürünler olacak? İndirimli ürünler neler? İşte BİM 28 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
24.01.2020 12:08
- Son Güncelleme: 24.01.2020 12:08
BİM 28 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bakliyat ve baharat ürünlerinin dikakt çektiği güncel katalogda toplam 31 adet ürün bulunuyor. İşte BİM 28 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
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