Günlük burç yorumları – 24 Ocak 2020 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Ocak Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Gücünüzü hiç kimseyle paylaşmak niyetinde değilsiniz. Sosyal konularda başarılı bir performans sergileyeceğiniz bir gün içindesiniz. Partnerinizin her konuda desteğini üzerinizde hissedeceksiniz. İsteklerinizde aşırıya kaçmadığınız müddetçe sorun çıkmayacaktır. Bugün, hedeflerinizde ısrarcı bir tutum içinde olmanız, sizin için artı teşkil edecektir.
BOĞA:
Bilinçaltınız yoğun ve aktif. Yapmayı planladığınız çalışmalar içinde, kendi sınırlarınızı aşma konusunda dikkatli olmanız gereken çok şey var. Enerjinizi doğru kullandığınız zaman, hedeflerinize çok kolay yaklaşacaksınız. Bugün, içsel hesaplaşmalar içinde olacak ve tansiyonu yüksek olayları kendinize çekeceksiniz.
İKİZLER:
Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda belli bir hedef seçmelisiniz. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz. Bugün, daha davetkar olacaksınız. İsteklerinize sıkı sarılmalısınız.
YENGEÇ:
İletişim konusunda başarılı bir performans sergilemenize rağmen, engellere takıldığınız zaman, güç bağı oluşturduğunuz kişilerle aranızda istenmeyen problemler ortaya çıkabiliyor. Bugün, kazançlarınızı gözden geçirecek ve yeni kaynaklar bulma konusunda araştırmacı yönünüzü ortaya çıkaracaksınız. Güven duygunuzu dengeli kullanıyorsunuz.
ASLAN:
Yüksek ideallerinize kanalize olmuş durumdasınız. Bugün, kişisel enerjinizi ve araştırmacı ruhunuzu ortaya çıkarmak için, hedeflerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Yollarla ilgili planlar yapacak ve özgürlük duygusu içinde hareket edeceksiniz. Öğrenmeye karşı duyacağınız istek karşısında, bazı seminer ve kurslara katılacaksınız.