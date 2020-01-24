Günlük burç yorumları – 24 Ocak 2020 Cuma

KOÇ:

Gücünüzü hiç kimseyle paylaşmak niyetinde değilsiniz. Sosyal konularda başarılı bir performans sergileyeceğiniz bir gün içindesiniz. Partnerinizin her konuda desteğini üzerinizde hissedeceksiniz. İsteklerinizde aşırıya kaçmadığınız müddetçe sorun çıkmayacaktır. Bugün, hedeflerinizde ısrarcı bir tutum içinde olmanız, sizin için artı teşkil edecektir.