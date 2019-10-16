ISK - SODEX İstanbul 2019 kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte kampanyanın asil ve yedek talihlileri...
ISK - SODEX İstanbul 2019 kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. MPİ'nin 09.08.2019 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.7618 sayılı izniyle düzenlenen ISK - SODEX İstanbul 2019 kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte ISK - SODEX İstanbul 2019 kampanyasında Fiat yeni Fiorino Cargo S1 1,3 multijet 95 hp e6 2019 model otomobil, ECA Proteus Premix S24 yoguşmalı kombi, Daikin Premix vz 24 kw yoguşmalı kombi, Alarko SRS 2 modeli 24kw tam yoguşmalı kombi, Technowell THD-12 ev tipi nem alma cihazı ve kitap seti gibi ödülleri kazanan asil ve yedek talihliler...
16.10.2019 08:00
- Son Güncelleme: 16.10.2019 08:00
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