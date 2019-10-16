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Adel CarrefourSA kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Sony PS4 Pro 1 TB kazanan asil ve yedek talihliler...

Adel CarrefourSA kampanyasının çekiliş sonuçları belli oldu. MPI'nin 02.08.2019 tarihli ve 24951361.255.01.02-E.7391 sayılı izniyle düzenlenen ve 630 kişinin katıldığı Adel CarrefourSA kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı. İşte Adel CarrefourSA kampanyası çekilişinde Sony PS4 Pro 1 TB oyun konsolu ve Adel Rafadan Tayfa orta boy çanta kazanan asil ve yedek talihliler...

16.10.2019 08:00 - Son Güncelleme: 16.10.2019 08:00
Adel CarrefourSA kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Sony PS4 Pro 1 TB kazanan asil ve yedek talihliler...

SONY PS4 PRO 1 TB OYUN KONSOLU

Adel CarrefourSA kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Sony PS4 Pro 1 TB kazanan asil ve yedek talihliler...
Adel CarrefourSA kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Sony PS4 Pro 1 TB kazanan asil ve yedek talihliler...
Adel CarrefourSA kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Sony PS4 Pro 1 TB kazanan asil ve yedek talihliler...

ADEL RAFADAN TAYFA ORTA BOY ÇANTA

Adel CarrefourSA kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Sony PS4 Pro 1 TB kazanan asil ve yedek talihliler...
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