Dünyanın en çirkin gelini son haliyle şaşkına çevirdi! Onu bir de şimdi görün
Herkes tarafından dünyanın en çirkin gelini olarak tanınıyordu. Eşiyle ayrılacakları iddia edildi ancak öyle bir hırs yaptı ki yeni halini görenler gözlerine inanamadı. İşte herkesin dünyanın en çirkin gelini dediği kadının inanılmaz değişimi...
15.10.2019 18:33
- Son Güncelleme: 15.10.2019 18:33
Bu fotoğrafı görmeyen pek kimse yoktur. Çünkü ona herkes 'dünyanın en çirkin gelini' dedi yıllar boyunca. Sürekli içeriği komik olan haberlerde yer alan demirbaş fotoğraflardan biriydi. Dünyanın her yerinde güzellik algısı bambaşka ama bu kadın yıllar boyunca çirkinlik yaftalarına maruz kaldı ve ağır ithamların yükünü çekmek zorunda kaldı.
KISA SÜREDE AYRILACAKLARINI İDDİA ETTİLER
Ayrıca pek çok insan bu evliliğin pek uzun sürmeyeceğini ve çiftin kısa süre içerisinde ayrılacağını düşündü. Ancak çift mutluluklarını korumayı başardı ki bu zaten en büyük derslerden biriydi. Ama gelin bunun yetinmedi ve öyle bir şey yaptı ki görenler bir anda hayrete düştüler.
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