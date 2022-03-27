İngiliz basınından şok iddia! Baba Vanga’nın Putin kehaneti ortaya çıktı!

PEK ÇOK OLAYI BİLMİŞTİ

İkiz Kuleler saldırı, Brexit, IŞİD'in yükselişi gibi pek çok önemli olayı tahmin eden Baba Vanga isimli ünlü kör mistiğin 2018 için de iki önemli tahmini bulunuyor. 1996 yılında ölen Bulgar kadın, hayatını kaybetmeden önce 51. yüzyıla kadar pek çok tahminde bulunmuştu.