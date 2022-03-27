Müge Anlı'daki Rize cinayetinde 2 tutuklama! Dursun Zehir'in katilinden itiraf geldi işte kan donduran ifadeler: 'Testereyle 5 parçaya böldüm'
Müge Anlı'daki Rize cinayetinde 2 tutuklama! Dursun Zehir'in katilinden itiraf geldi, ifadeler kan dondurdu! 71 yaşındaki Dursun Zehir'in öldürüldüğü 169 gün sonra netleşti. Şüpheler dedesinden para isteyen torun Kerim Bekar'ın züerindeydi... Trabzon - Rize yolu arasında sırra kadem basan yaşlı adamın cesedini aramak için Rize'deki 'Kız Kalesi'nin çevresinde balık adamlar tarafından su altı çalışmaları başlatılmıştı. 171 gün sonra tutuklama geldi. Müge Anlı'da aranan Dursun Zehir'in katili tüyler ürperten cinayeti detaylarıyla anlattı. Dursun Zehir nasıl öldürüldü? İşte korkunç cinayetin detayları...
"TESTEREYLE 5 PARÇAYA BÖLDÜM"
Dursun Zehir'in katilinden itiraf geldi, kan donduran ifadeler ortaya çıktı. Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de kızı Fatma Bekar'ın Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Dursun Zehir'in biri torunu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.
MÜGE ANLI'DAKİ RİZE CİNAYETİNDE 2 TUTUKLAMA!
Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar (21), Yasin Şanal (24), Enes Günyüzlü ve taksici Serkan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yasin Şanal, işlediği cinayeti itiraf etti. Kendisini cinayete Bekar'ın azmettirdiğini iddia eden katil zanlısı Şanal, Zehir'i cebindeki 5 bin lira için öldürdüğünü söyledi.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Olayda adı geçen taksici Serkan Yoğurtçu ise Kerim Bekar'a sanal bir internet sitesinde bahis oynayabilmesi için kredi çekmek istediği farklı bir mevzuda yardımcı olduğunu, diğer kişi Enes G. ise olaylardan haberi olmadığını ancak Dursun Zehir'i arkadaşı Yasin Şanal'ın öldürmüş olabildiğini ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından Pazar Adliyesi'ne sevk edilen taksici Serkan Yoğurtçu çıkartıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Enes G. İse adli kontrol şartıyla salındı. Zehir'i öldürdüğünü itiraf eden Şanal ve Bekar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sahil kesimlerindeki farklı alanlarda iş makinesiyle, dalgıç polisler ve dalgakıranda kadavra köpeği ile arama çalışmaları devam eden Zehir'in cesedine henüz ulaşılamadı.
"DEDEMDE PARA VAR BÖLÜŞECEĞİZ" DEDİ
Kerim Bekar'ın kendisinden dedesini öldürmesini istediğini, cebinde para olacağını söylediğini ileri süren Şanal, "4 Ekim 2021'de sabah saatlerinde Kerim Bekar'ı internet kafede gördüm. Dışarıda sigara içerken benim yanıma gelerek, çok borcu olduğunu söyledi. 'Ailemden para istedim ancak bana para vermediler' dedi. Benden de para istedi ben de vermeyince sonra babamdan 50 lira istedi. Babam da para vermedi ama yemek ısmarladı. Yine internet kafenin önündeyken bana 'Dedemden para istedim ama vermedi. Dedem bana 'Ne yapacaksın bu parayı' diye sordu, 'borcum olduğunu söyledim, borcunu ben ödeyeyim' dediğini söyledi."
"Bana internet kafenin orada 'Dedemi kaldıracağız, dedemde para var bölüşeceğiz' dedi. Hatta biz bu konuyu da Pazar'da sahilde de konuştuk. Ertesi gün Zehir ile buluşmak için Naci Atabey Parkı'na gittim. Kerim bana dedesinin buraya geleceğini söyledi. 'Dedemde para var, onu al bölüşelim. Parayı al ve dedemi kaldır, delil de bırakma' dedi. Ben de bu sebeple Zehir ile karşılaşınca, Kerim internet kafede daha önce bana resmini gösterdiği için Zehir 'e 'Dursun amca sen misin?' diye sordum. O da bana 'Kerim'in sana mı borcu var?' dedi. Ben de 'Evet bana borcu var' dedim. Yanlış hatırlamıyorsam 200 Türk lirası civarlarında bir para söyledim ama asıl amacım üzerindeki 5 bin lirayı almaktı. Çünkü üzerinde 5 bin lira olduğunu da bana Kerim söyledi" dedi.