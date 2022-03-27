Müge Anlı’daki Rize cinayetinde 2 tutuklama! Dursun Zehir’in katilinden itiraf geldi işte kan donduran ifadeler: ’Testereyle 5 parçaya böldüm’

"Bana internet kafenin orada 'Dedemi kaldıracağız, dedemde para var bölüşeceğiz' dedi. Hatta biz bu konuyu da Pazar'da sahilde de konuştuk. Ertesi gün Zehir ile buluşmak için Naci Atabey Parkı'na gittim. Kerim bana dedesinin buraya geleceğini söyledi. 'Dedemde para var, onu al bölüşelim. Parayı al ve dedemi kaldır, delil de bırakma' dedi. Ben de bu sebeple Zehir ile karşılaşınca, Kerim internet kafede daha önce bana resmini gösterdiği için Zehir 'e 'Dursun amca sen misin?' diye sordum. O da bana 'Kerim'in sana mı borcu var?' dedi. Ben de 'Evet bana borcu var' dedim. Yanlış hatırlamıyorsam 200 Türk lirası civarlarında bir para söyledim ama asıl amacım üzerindeki 5 bin lirayı almaktı. Çünkü üzerinde 5 bin lira olduğunu da bana Kerim söyledi" dedi.