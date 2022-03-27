Kırşehir'deki olayda dehşet veren ayrıntı! Şeyma Demir'in cesedi ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuş şekilde bulundu
Kırşehir'de kayıp olarak aranan iki gençten cansız bedeni bulunan Şeyma Demir'in ters kelepçelenerek ensesinden tabancayla vurulduktan sonra ırmağa atıldığı ileri sürüldü. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...
27.03.2022 17:43 - Son Güncelleme: 27.03.2022 17:44
Edinilen bilgiye göre Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (18) geçtiğimiz gün 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu.
Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi.