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Kırşehir'deki olayda dehşet veren ayrıntı! Şeyma Demir'in cesedi ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuş şekilde bulundu

Kırşehir'de kayıp olarak aranan iki gençten cansız bedeni bulunan Şeyma Demir'in ters kelepçelenerek ensesinden tabancayla vurulduktan sonra ırmağa atıldığı ileri sürüldü. Jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve olay yerinden görüntüler...

27.03.2022 17:43 - Son Güncelleme: 27.03.2022 17:44
Kırşehir’deki olayda dehşet veren ayrıntı! Şeyma Demir’in cesedi ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuş şekilde bulundu

Edinilen bilgiye göre Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (18) geçtiğimiz gün 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu.

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Kırşehir’deki olayda dehşet veren ayrıntı! Şeyma Demir’in cesedi ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuş şekilde bulundu

Çocuklarına uzun süre ulaşamayan gençlerin aileleri polise giderek kayıp ihbarında bulundu.

Kırşehir’deki olayda dehşet veren ayrıntı! Şeyma Demir’in cesedi ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuş şekilde bulundu

Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil; Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu.

Kırşehir’deki olayda dehşet veren ayrıntı! Şeyma Demir’in cesedi ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuş şekilde bulundu

Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyalarının olduğu çanta ele geçirildi.

Kırşehir’deki olayda dehşet veren ayrıntı! Şeyma Demir’in cesedi ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuş şekilde bulundu

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda gençlerin iki şüpheli tarafından başka bir araca bindirilerek Kortulu köyü istikametine götürüldüğü belirlendi.

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