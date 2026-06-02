İstanbul’da denize girilecek 95 yer: Güvenli plajların listesi açıklandı

İSTANBUL'DA YÜZME ALANI OLARAK BELİRLENEN NOKTALAR
Burgazada Deniz Kulübü
Burgazada Su Sporları Kulübü önü
Büyükada Aya Nikola Halk Plajı
Büyükada Kayıkhane Blue Beach
Büyükada Nakibey Plajı
Büyükada Prenses Koyu
Büyükada Su Sporları Kulübü önü
Büyükada Tabiat Parkı Plajı
Büyükada Yörükalı Plajı önü
Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı
Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı
Heybeliada Sadıkbey Plajı önü
Heybeliada Su Sporları Kulübü önü
Heybeliada Ada Beach Club önü
Heybeliada Asaf Beach
Kınalıada Su Sporları Kulübü önü
Kınalıada Ülker Restaurant önü
Sedef Adası Halk Plajı
Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı (Mavi Bayrak)
Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı (Mavi Bayrak)
Durusu Karaburun Arka Deniz
Durusu Karaburun Öndeniz Doğu tarafı
Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü
Denizköşkler
Florya Güneş Plajı
Yeşilköy Polis Merkezi önü
Yeşilköy International Hospital önü
Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı
Riva Plajı
Su Ürünleri Plajı
Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı
West İstanbul Marina Plajı
Büyükçekmece Albatros Sahili
Büyükçekmece Çocuk Sahili
Büyükçekmece Halk Plajı
Büyükçekmece Celaliye Halk Plajı
Büyükçekmece Gürpınar Sahili
Büyükçekmece Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping önü
Büyükçekmece Kumburgaz Sahili
Büyükçekmece Mimarsinan Sahili
Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı
Çilingoz Tabiat Parkı Plajı
Karacaköy Çobankule Plajı
Karacaköy Evicik Plajı
Karacaköy Ormanlı Plajı
Karacaköy Yalıköy Plajı
Çiftalan Plajı
Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası
Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası
Suadiye Plajı
Küçükçekmece Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi önü
Küçükçekmece Menekşe Plajı İskele önü
Küçükçekmece Menekşe Plajı Sahil Parkı önü
Büyükliman Plajı
Sarıyer Demirciköy Uzunya Plajı
Demirciköy Dalya
Gümüşdere Plajı
Kılyos Plajı
Kısırkaya Plajı
Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı
Rumeli Kavağı Plajı
Altınorak Sitesi önü
Bizimköy-Parkköy Sitesi önü
Çanta Albayraklar-Kınalı mevkisi önü
Gümüşyaka Çadır Yeri mevkisi
Kumluk mevkisi (Mavi Bayrak)
Selimpaşa Başkent Sitesi önü
Selimpaşa Duruman mevkisi
Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü
Semizkum Çadıryeri mevkisi
Uyumkent Sitesi önü
Ağlayankaya Plajı
Ağlayankaya Plajı Life Beach
Ağva Halk Plajı Çamlık mevkisi
Ağva Halk Plajı Mendirek yanı
Akçakese Akkaya Plajı
Akçakese Peacock Beach
Ala Kadınlar Plajı
Alacalı Plajı
Ayazma Plajı
Ayazma Plajı Kumbaba mevkisi
Bozgaca Plajı
Doğancılı Plajı
İmrenli Plajı
Kabakoz Plajı
Merkep Adası Plajı 1
Merkep Adası Plajı 2
Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı
Sahilköy Plajı
Sofular Plajı
Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile)
Uzunkum Plajı (orta nokta)
Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel)
Uzunkum Plajı 2 (dere yanı)
