İstanbul'da denize girilecek 95 yer: Güvenli plajların listesi açıklandı

İstanbul'da yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte denize girmek isteyen vatandaşlar için güvenli yüzme alanları netleşti. İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda kent genelinde 95 nokta yüzme alanı olarak belirlenirken, bu bölgelerde su kalitesi ve güvenlik denetimlerinin sezon boyunca düzenli olarak sürdürüleceği açıklandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yaz aylarında vatandaşların güvenli ve sağlıklı şekilde denizden yararlanabilmesi için yürütülen hazırlıkları tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda 95 yüzme alanı onaylanırken, su analizleri ve güvenlik kontrolleri 1 Haziran itibarıyla başladı.

İSTANBUL'DA 95 YÜZME ALANI BELİRLENDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kent genelinde faaliyet gösteren İl Yüzme Suyu Komisyonunun çalışmalarını tamamladığını ve bu yıl için 95 farklı noktanın yüzme alanı olarak tespit edildiğini açıkladı.

İstanbul Valsi Davut Gül başkanlığında gerçekleştirilen komisyon toplantılarının ardından yüzme sezonunun 15 Haziran ile 15 Eylül tarihleri arasında uygulanacağı belirtildi. Güner, hazırlık çalışmalarının ise 1 Haziran itibarıyla başladığını ifade etti.

SU KALİTESİ VE GÜVENLİK SÜREKLİ DENETLENECEK

Belirlenen yüzme alanlarında yalnızca suyun temizliği değil, cankurtaran hizmetleri, güvenlik önlemleri, tuvaletler ve sosyal kullanım alanları gibi birçok kriterin de değerlendirildiğini belirten Güner, sezon boyunca düzenli denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Yüzme alanlarından alınacak numunelerin mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerden geçirileceğini aktaran Güner, ihtiyaç duyulması halinde denetim sıklığının artırılacağını ve kontrollerin 15 günlük periyotlarla sürdürüleceğini kaydetti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, vatandaşların yüzme alanlarına ilişkin güncel bilgilere Sağlık Bakanlığının yüzme suyu takip sistemi üzerinden ulaşabileceğini belirtti.

Sistem sayesinde su kalitesi sonuçlarının yanı sıra bir bölgenin yüzmeye uygun olup olmadığı, yasaklı alanlar ve güncel izin durumlarının da takip edilebileceğini ifade eden Güner, laboratuvar sonuçlarının doğrudan sisteme aktarıldığını söyledi.

YASAKLI BÖLGELER İÇİN UYARI

Vatandaşların yalnızca resmi olarak izin verilen yüzme alanlarını tercih etmeleri gerektiğini vurgulayan Güner, akıntı ve güvenlik riskleri nedeniyle bazı bölgelerde denize girmenin tehlikeli olabileceğine dikkat çekti.

Yetkililer tarafından yasaklanan noktalarda denize girilmemesi çağrısında bulunan Güner, vatandaşların hem sağlık hem de can güvenliği açısından duyuruları yakından takip etmelerinin önem taşıdığını belirtti.

İSTANBUL'DA 3 MAVİ BAYRAKLI PLAJ BULUNUYOR

Kentte şu anda üç mavi bayraklı plajın bulunduğunu hatırlatan Güner, bu plajlardan ikisinin Arnavutköy'de, birinin ise Silivri'de yer aldığını söyledi.

Mavi bayraklı plajların uluslararası çevre ve güvenlik standartlarını karşıladığını belirten Güner, bu alanların düzenli olarak denetlendiğini ifade etti.

KÖTÜ SONUÇ ÇIKAN ALANLARDA YÜZME YASAKLANACAK

İstanbul'da bulunan ve uluslararası akreditasyona sahip halk sağlığı laboratuvarlarında düzenli analizler gerçekleştirildiğini dile getiren Güner, alınan numunelerin sonuçlarının "iyi", "orta" ve "kötü" şeklinde kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.

Analizlerde olumsuz sonuç çıkan bölgelerde yüzmenin derhal yasaklandığını belirten Güner, halk sağlığını tehdit eden herhangi bir durum tespit edildiğinde sezon içinde ya da dışında olmasına bakılmaksızın gerekli önlemlerin hızlı şekilde uygulandığını kaydetti.

İSTANBUL'DA YÜZME ALANI OLARAK BELİRLENEN NOKTALAR

Burgazada Deniz Kulübü

Burgazada Su Sporları Kulübü önü

Büyükada Aya Nikola Halk Plajı

Büyükada Kayıkhane Blue Beach

Büyükada Nakibey Plajı

Büyükada Prenses Koyu

Büyükada Su Sporları Kulübü önü

Büyükada Tabiat Parkı Plajı

Büyükada Yörükalı Plajı önü

Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı

Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı

Heybeliada Sadıkbey Plajı önü

Heybeliada Su Sporları Kulübü önü

Heybeliada Ada Beach Club önü

Heybeliada Asaf Beach

Kınalıada Su Sporları Kulübü önü

Kınalıada Ülker Restaurant önü

Sedef Adası Halk Plajı

Arnavutköy Belediyesi Karaburun Plajı (Mavi Bayrak)

Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı (Mavi Bayrak)

Durusu Karaburun Arka Deniz

Durusu Karaburun Öndeniz Doğu tarafı

Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü

Denizköşkler

Florya Güneş Plajı

Yeşilköy Polis Merkezi önü

Yeşilköy International Hospital önü

Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı

Riva Plajı

Su Ürünleri Plajı

Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı

West İstanbul Marina Plajı

Büyükçekmece Albatros Sahili

Büyükçekmece Çocuk Sahili

Büyükçekmece Halk Plajı

Büyükçekmece Celaliye Halk Plajı

Büyükçekmece Gürpınar Sahili

Büyükçekmece Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping önü

Büyükçekmece Kumburgaz Sahili

Büyükçekmece Mimarsinan Sahili

Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı

Çilingoz Tabiat Parkı Plajı

Karacaköy Çobankule Plajı

Karacaköy Evicik Plajı

Karacaköy Ormanlı Plajı

Karacaköy Yalıköy Plajı

Çiftalan Plajı

Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası

Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası

Suadiye Plajı

Küçükçekmece Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi önü

Küçükçekmece Menekşe Plajı İskele önü

Küçükçekmece Menekşe Plajı Sahil Parkı önü

Büyükliman Plajı

Sarıyer Demirciköy Uzunya Plajı

Demirciköy Dalya

Gümüşdere Plajı

Kılyos Plajı

Kısırkaya Plajı

Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı

Rumeli Kavağı Plajı

Altınorak Sitesi önü

Bizimköy-Parkköy Sitesi önü

Çanta Albayraklar-Kınalı mevkisi önü

Gümüşyaka Çadır Yeri mevkisi

Kumluk mevkisi (Mavi Bayrak)

Selimpaşa Başkent Sitesi önü

Selimpaşa Duruman mevkisi

Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü

Semizkum Çadıryeri mevkisi

Uyumkent Sitesi önü

Ağlayankaya Plajı

Ağlayankaya Plajı Life Beach

Ağva Halk Plajı Çamlık mevkisi

Ağva Halk Plajı Mendirek yanı

Akçakese Akkaya Plajı

Akçakese Peacock Beach

Ala Kadınlar Plajı

Alacalı Plajı

Ayazma Plajı

Ayazma Plajı Kumbaba mevkisi

Bozgaca Plajı

Doğancılı Plajı

İmrenli Plajı

Kabakoz Plajı

Merkep Adası Plajı 1

Merkep Adası Plajı 2

Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı

Sahilköy Plajı

Sofular Plajı

Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile)

Uzunkum Plajı (orta nokta)

Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel)

Uzunkum Plajı 2 (dere yanı)

(AA)

