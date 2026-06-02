İstanbul’da denize girilecek 95 yer: Güvenli plajların listesi açıklandı

SU KALİTESİ VE GÜVENLİK SÜREKLİ DENETLENECEK

Belirlenen yüzme alanlarında yalnızca suyun temizliği değil, cankurtaran hizmetleri, güvenlik önlemleri, tuvaletler ve sosyal kullanım alanları gibi birçok kriterin de değerlendirildiğini belirten Güner, sezon boyunca düzenli denetimlerin devam edeceğini söyledi.

Yüzme alanlarından alınacak numunelerin mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerden geçirileceğini aktaran Güner, ihtiyaç duyulması halinde denetim sıklığının artırılacağını ve kontrollerin 15 günlük periyotlarla sürdürüleceğini kaydetti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, vatandaşların yüzme alanlarına ilişkin güncel bilgilere Sağlık Bakanlığının yüzme suyu takip sistemi üzerinden ulaşabileceğini belirtti.

Sistem sayesinde su kalitesi sonuçlarının yanı sıra bir bölgenin yüzmeye uygun olup olmadığı, yasaklı alanlar ve güncel izin durumlarının da takip edilebileceğini ifade eden Güner, laboratuvar sonuçlarının doğrudan sisteme aktarıldığını söyledi.