İlk defa duyacağınız Atatürk'ün 29 Ekim sözleri ve RESİMLERİ! "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" Atatürk'ün hiç bilinmeyen fotoğrafları burada!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında bu sene de kutlanacak. Bu özel günde vatandaşlar merakla Atatürk'ün 29 Ekim sözleri ve resimleri ile ilgili araştırma yapıyor. Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözünü ve resimlerini sizler için derledik.
28.10.2022 23:05 - Son Güncelleme: 28.10.2022 23:05
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı sosyal medyadan kutlamak isteyen vatandaşlar en güzel mesajları araştırmaya başladı. Bizde sizler için Atatürk'ün resimleri ile Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözlerini derledik. İşte Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri...