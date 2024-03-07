İL İL TERAVİH VAKİTLERİ 2024! İlk Teravih ne zaman, saat kaçta? 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat Teravih namazı nasıl kılınır?

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Teravih namazı, Ramazan ayının maneviyatını derinleştiren önemli ibadetlerden biridir. Yatsı namazından sonra kılınan bu nâfile namaz, Ramazan gecelerini ihya etme geleneğinin bir parçası olarak kabul edilir. İslam alimleri ve sahabenin uygulamaları ışığında, teravih namazının hükmü, vakti ve rekât sayısı gibi konulara dair önemli bilgiler bulunmaktadır.