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İL İL TERAVİH VAKİTLERİ 2024! İlk Teravih ne zaman, saat kaçta? 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat Teravih namazı nasıl kılınır?

Teravih vakitleri Ramazan'ın gelmesiyle beraber tüm İslam alemi tarafından merak ediliyor. İşte teravih namazı fazileti, rekatları, kılınışı ve vakitleri.

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 13:18 Güncelleme 07 Mart 2024, 13:21
İL İL TERAVİH VAKİTLERİ 2024! İlk Teravih ne zaman, saat kaçta? 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat Teravih namazı nasıl kılınır? 1

Teravih namazı, Ramazan ayının maneviyatını derinleştiren önemli ibadetlerden biridir. Yatsı namazından sonra kılınan bu nâfile namaz, Ramazan gecelerini ihya etme geleneğinin bir parçası olarak kabul edilir. İslam alimleri ve sahabenin uygulamaları ışığında, teravih namazının hükmü, vakti ve rekât sayısı gibi konulara dair önemli bilgiler bulunmaktadır.

İL İL TERAVİH VAKİTLERİ 2024! İlk Teravih ne zaman, saat kaçta? 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat Teravih namazı nasıl kılınır? 2

İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?


2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

İL İL TERAVİH VAKİTLERİ 2024! İlk Teravih ne zaman, saat kaçta? 8, 10, 12, 14, 16, 18 rekat Teravih namazı nasıl kılınır? 3

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