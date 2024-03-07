SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

14 yaşındayken anne oldu! 16 yaşındaki Eda Nur'un hikayesi hayrete düşürdü! Müge Anlı: Dizi olsa 'pes artık' derim

Seda Hanım, 16 yaşındaki kızı Eda Nur Yılmaz'ı aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Eda'nın yanındaki Pitbull cinsi köpek ile birlikte 5 gün önce İstanbul'da ortadan kaybolduğunu belirlendi. Genç kızın 16 yaşında olmasına rağmen 2,5 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenilirken, dizileri aratmayacak bir hikayesi olduğu da ortaya çıktı. Müge Anlı olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Eda Nur Yılmaz olayının detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 15:38 Güncelleme 07 Mart 2024, 16:10
14 yaşındayken anne oldu! 16 yaşındaki Eda Nur’un hikayesi hayrete düşürdü! Müge Anlı: Dizi olsa ’pes artık’ derim 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine inanılmaz bir olay yaşandı. Seda Hanım, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan, 16 yaşındaki kızını bulması için yardım istedi.

14 yaşındayken anne oldu! 16 yaşındaki Eda Nur’un hikayesi hayrete düşürdü! Müge Anlı: Dizi olsa ’pes artık’ derim 2

İstanbul'da yaşayan 16 yaşındaki Eda Nur Yılmaz, 3 Mart Pazar günü bir süredir baktığı, arkadaşına ait olan Pitbull cinsi köpeği gezdirmek için dışarı çıktı. Eda Nur'dan o günden sonra bir daha haber alınamadı.

Müge Anlı'da 16 yaşındaki Eda Nur'un hikayesi hayrete düşürdü!

14 yaşındayken anne oldu! 16 yaşındaki Eda Nur’un hikayesi hayrete düşürdü! Müge Anlı: Dizi olsa ’pes artık’ derim 3

14 YAŞINDA ANNE OLDU

Eda Nur'un henüz 16 yaşında olmasına rağmen 2,5 yaşında bir çocuğu olduğu da ortaya çıktı.

SON DAKİKA