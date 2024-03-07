14 yaşındayken anne oldu! 16 yaşındaki Eda Nur'un hikayesi hayrete düşürdü! Müge Anlı: Dizi olsa 'pes artık' derim

Seda Hanım, 16 yaşındaki kızı Eda Nur Yılmaz'ı aramak için soluğu Müge Anlı'da aldı. Eda'nın yanındaki Pitbull cinsi köpek ile birlikte 5 gün önce İstanbul'da ortadan kaybolduğunu belirlendi. Genç kızın 16 yaşında olmasına rağmen 2,5 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenilirken, dizileri aratmayacak bir hikayesi olduğu da ortaya çıktı. Müge Anlı olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Eda Nur Yılmaz olayının detayları...