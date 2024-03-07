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Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine kandı! Hayalleri suya düştü! Rahmi Bey tepki gösterdi: O erkekten hayır gelmez

31 yaşında, üç üniversiteden mezun olan, dördüncüsünde de okumaya devam eden Birsen Eroğlu'nun dolandırılma hikayesi Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini şaşkına uğrattı. 30 yaşındaki sucu Oğuzhan İşbeceren'in kendisini dolandırdığını ifade eden Birsen Eroğlu, "Üzerime krediler çektirildi, kartlarımla beyaz eşyalar alındı" dedi. Müge Anlı, bugünkü yayında Oğuzhan'ın borçlarını ödemeyi kabul ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 13:59 Güncelleme 07 Mart 2024, 13:59
Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine kandı! Hayalleri suya düştü! Rahmi Bey tepki gösterdi: O erkekten hayır gelmez 1

Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyiciyi ekrana kilitledi.

Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine kandı! Hayalleri suya düştü! Rahmi Bey tepki gösterdi: O erkekten hayır gelmez 2

Programa Ankara'dan katılan 31 yaşındaki Birsen Eroğlu'nun başından geçenler, herkesi şoke etti.Genç kadın, su satıcısı sevgilisinin kendisini tam 500 bin TL dolandırdığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Programın 7 Mart tarihli bölümünde olay çözüme kavuştu.

Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine kandı! Hayalleri suya düştü! Rahmi Bey tepki gösterdi: O erkekten hayır gelmez 3

Anlı, Oğuzhan ve ortağı Kubilay'ın borçlarını kabul ettiklerini belirtti.

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