İçtiğiniz sütten kurbağa çıkarsa şaşırmayın! Meğer eskiden böyle korunuyormuş

Eski zamanlarda özellikle soğutma teknolojilerinin olmadığı dönemlerde gıda maddelerinin muhafaza süreci büyük bir sorun teşkil ediyordu. Bunun için insanlar doğanın sunduğu bazı yöntemlere başvurmuşlardı. Bunlardan biri de özellikle Rusya ve Finlandiya gibi soğuk iklim bölgelerinde sütü muhafaza etmek amacıyla kullanılan kurbağalardı. Taze sütü daha uzun süre bozulmadan tutmak için içlerine kahverengi kurbağalar yerleştiriliyordu. Bu yöntem modern soğutma sistemlerinin olmadığı zamanlarda halkın hayatını kolaylaştıran yaratıcı bir çözüm olarak tarihe geçti. İşte konuya ilişkin diğer ilginç detaylar...

İlginç bir süt muhafaza yöntemi: Kurbağa Bu geleneksel yöntemin bilimsel temeli 2013 yılında yapılan bir araştırma ile gün yüzüne çıktı. Araştırmaya göre bu kurbağaların derisinde bulunan bazı özel proteinler sütün içinde bakterilerin çoğalmasını engelliyor. Brevinin 1Tb adı verilen antimikrobiyal proteinler bakterilerin yaşamasını engelleyen güçlü özelliklere sahipti. Bu keşif tarihsel olarak halkın, mikroorganizmaların sütün bozulmasına neden olduğunu anlamadan sadece gözlemlerine ve denemelerine dayanarak bu çözümü geliştirdiklerini ortaya koydu.