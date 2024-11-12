Kolon kanseri hakkında 5 doğru 5 yanlış! Hiçbir şikayetim yok demeyin! 4 kişiden biri yakalanıyor

Fazla kilo, nikotin tüketimi, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörler kolon kanserinin başlıca risk etmenleri arasında yer alır. Yapılan araştırmalar kolon kanserinin aslında önlenebilir bir hastalık olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle bağırsaklarda gelişen polipler kanserin erken uyarıcıları olarak kabul ediliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Dişibeyaz, günümüzde 50 yaş ve üzerindeki her 4 kişiden birinin kolon kanserine yakalandığını vurguluyor. Peki kolon kanseri hakkında doğru bilinen yanlışlar neler? İşte konuya ilişkin önemli detaylar...

YANLIŞ: Hiçbir şikayetim yok, kolonoskopi yaptırmam gereksiz

DOĞRU: Hiçbir şikayetiniz olmasa dahi kolonoskopi yaptırmak gerekir. Çünkü kolon polipleri hiçbir belirti olmaksızın bağırsakta bulunabilir. Bu sebeple yüksek riskli kişilerde daha genç yaşlarda ve 50 yaş üzerindeki grupta ise bir şikayet olmasa bile endoskopik yöntemler uygulanmalıdır.