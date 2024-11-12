Kolon kanseri hakkında 5 doğru 5 yanlış! Hiçbir şikayetim yok demeyin! 4 kişiden biri yakalanıyor

Fazla kilo, nikotin tüketimi, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve genetik faktörler kolon kanserinin başlıca risk etmenleri arasında yer alır. Yapılan araştırmalar kolon kanserinin aslında önlenebilir bir hastalık olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle bağırsaklarda gelişen polipler kanserin erken uyarıcıları olarak kabul ediliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Dişibeyaz, günümüzde 50 yaş ve üzerindeki her 4 kişiden birinin kolon kanserine yakalandığını vurguluyor. Peki kolon kanseri hakkında doğru bilinen yanlışlar neler? İşte konuya ilişkin önemli detaylar...
YANLIŞ: Hiçbir şikayetim yok, kolonoskopi yaptırmam gereksiz
DOĞRU: Hiçbir şikayetiniz olmasa dahi kolonoskopi yaptırmak gerekir. Çünkü kolon polipleri hiçbir belirti olmaksızın bağırsakta bulunabilir. Bu sebeple yüksek riskli kişilerde daha genç yaşlarda ve 50 yaş üzerindeki grupta ise bir şikayet olmasa bile endoskopik yöntemler uygulanmalıdır.
YANLIŞ: Sağlıklı besleniyorum, bende kolon polibi olmaz
DOĞRU: Araştırmalar, polip riskini azaltmada sağlıklı yaşam tarzının etkili olduğunu gösteriyor. Ancak poliplerin oluşumunda çok sayıda risk faktörü vardır. Prof. Dr. Selçuk Dişibeyaz, "50 yaş ve üzeri olmak, erkek cinsiyet, fazla kilolu olmak, ailede kolon polibi veya kolon kanseri hikayesi olması riski artırır. Lifli gıdalar, yeşillik, baklagil ve meyve tüketmek, Akdeniz diyeti, kırmızı et tüketimini azaltmak polip riskini azaltabilir ama tamamen ortadan kaldırmaz" ifadelerini paylaşıyor.