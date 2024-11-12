AK Partili eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek gölette ölü bulundu! Osman Nuri Civelek kimdir?

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında AK Parti'den 4 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Osman Nuri Civelek 'ten yakınları dün itibariyle haber alamadı.

Yakınlarının ihbarı sonrasında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, gece saatlerinde arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda Osman Nuri Civelek'in aracı, Azdavay ilçesine bağlı Suğla Yaylasında gölet kenarında bulundu.