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AK Partili eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek gölette ölü bulundu! Osman Nuri Civelek kimdir?

AK Partili eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, Suğla Yaylası'ndaki gölette ölü halde bulundu. Ekipler Civelek'e ait terk edilmiş halde bulunan aracı incelemeye alırken yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 13:19 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 13:19
AK Partili eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek gölette ölü bulundu! Osman Nuri Civelek kimdir?

Kastamonu'nun Azdavay ilçesi eski Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in cansız bedeni gölette bulundu. Göletten çıkartılan Civelek'in cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.

AK Partili eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek gölette ölü bulundu! Osman Nuri Civelek kimdir?

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2004-2024 yılları arasında AK Parti'den 4 dönem belediye başkanlığı görevinde bulunan Osman Nuri Civelek'ten yakınları dün itibariyle haber alamadı.

AK Partili eski belediye başkanı Osman Nuri Civelek gölette ölü bulundu! Osman Nuri Civelek kimdir?

Yakınlarının ihbarı sonrasında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, gece saatlerinde arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda Osman Nuri Civelek'in aracı, Azdavay ilçesine bağlı Suğla Yaylasında gölet kenarında bulundu.

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