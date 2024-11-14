İçleri kan ağlıyor ama mutluymuş gibi yapıyorlar! Ördek Sendromu nedir?

Özellikle sosyal medya kullanıcıları ve influencer camiasında yaygın olarak görülen Ördek Sendromu dışarıdan mükemmel görünen bir yaşamın ardında kişinin içsel dünyasında yaşadığı karmaşa ve stresin gizlenmesi durumunu tanımlayan bir terimdir. Adını suyun üstünde zarifçe süzülen ördeğin gölün altındaki çırpınan ayaklarından alır.

Yüzeyde her şey kusursuz ve zarif görünür Ördeklerin suyun üzerinde sakin bir şekilde yüzüyor gibi göründüğü fakat aslında suyun altında çırpınarak ilerledikleri gerçeği bu sendromun sembolüdür. Bu sendrom özellikle sosyal medyada yaygın bir şekilde görülür; insanlar dışarıya mutlu, başarılı ve kusursuz bir yaşam sundukları izlenimini verirken aslında içsel olarak kaygı, stres ve yalnızlık gibi duyguları bastırmaya çalışırlar.