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İçleri kan ağlıyor ama mutluymuş gibi yapıyorlar! Ördek Sendromu nedir?

Sosyal medya hayatımıza renk katarken gerçekte neler yaşadığımıza dair bazen çoğu şey gizli kalıyor. Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir yaşamı yansıtan paylaşımlar iç dünyamızda neler olup bittiğini her zaman anlatmıyor. İşte tam da burada "Ördek Sendromu" devreye giriyor. Peki bu sendrom tam olarak neyi ifade ediyor ve sosyal medya ile ilişkisi ne? Detaylara birlikte bakalım...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 11:04 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 11:04
İçleri kan ağlıyor ama mutluymuş gibi yapıyorlar! Ördek Sendromu nedir?

Özellikle sosyal medya kullanıcıları ve influencer camiasında yaygın olarak görülen Ördek Sendromu dışarıdan mükemmel görünen bir yaşamın ardında kişinin içsel dünyasında yaşadığı karmaşa ve stresin gizlenmesi durumunu tanımlayan bir terimdir. Adını suyun üstünde zarifçe süzülen ördeğin gölün altındaki çırpınan ayaklarından alır.

İçleri kan ağlıyor ama mutluymuş gibi yapıyorlar! Ördek Sendromu nedir?

Yüzeyde her şey kusursuz ve zarif görünür

Ördeklerin suyun üzerinde sakin bir şekilde yüzüyor gibi göründüğü fakat aslında suyun altında çırpınarak ilerledikleri gerçeği bu sendromun sembolüdür. Bu sendrom özellikle sosyal medyada yaygın bir şekilde görülür; insanlar dışarıya mutlu, başarılı ve kusursuz bir yaşam sundukları izlenimini verirken aslında içsel olarak kaygı, stres ve yalnızlık gibi duyguları bastırmaya çalışırlar.

İçleri kan ağlıyor ama mutluymuş gibi yapıyorlar! Ördek Sendromu nedir?

Sadece en iyi versiyonunu paylaşmak

Sosyal medya insanların kendilerini en iyi versiyonlarıyla tanıttıkları bir platform haline gelmiştir. Fotoğraflar, hikayeler ve paylaşımlar çoğunlukla sadece insanların en parlak, en mutlu ve en başarılı anlarını sergiler. Bu durum ördek sendromunu daha da belirgin hale getirir. İnsanlar diğerlerinin hayatlarının kusursuz olduğuna inanırken kendileri daha az başarılı ve mutlu hissedebilirler.

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