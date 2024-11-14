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Antalya'da akılalmaz olay! Kendisini "Güzellik Uzmanı" olarak tanıttı: Gerçek ise bambaşkaydı! | Evinde ve minibüsünde 2 milyon 500 bin liralık tıbbi malzeme ele geçirildi

Antalya'da inanılmaz bir olay yaşandı. Kendisini güzellik uzmanı olarak tanıtıp işlem uygulayan şahıs lise mezunu çıktı. Evinde ve minibüsünde 2 milyon 500 bin lira değerinde tıbbi malzeme ele geçirilirken, şahsın "Seyyar Güzellik Merkezi"nde; "botoks", "yağ aldırma", "yüz gençleştirme" ve "diş beyazlatma" işlemleri yaptığı tespit edildi.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 14:16 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 14:16
Antalya’da akılalmaz olay! Kendisini Güzellik Uzmanı olarak tanıttı: Gerçek ise bambaşkaydı! | Evinde ve minibüsünde 2 milyon 500 bin liralık tıbbi malzeme ele geçirildi

Antalya Manavgat'ta bir şahsın evinde ve minibüsünde seyyar olarak güzellik uygulamaları yaptığı yönünde İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ihbarda bulunuldu.

Antalya’da akılalmaz olay! Kendisini Güzellik Uzmanı olarak tanıttı: Gerçek ise bambaşkaydı! | Evinde ve minibüsünde 2 milyon 500 bin liralık tıbbi malzeme ele geçirildi

İhbarın ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, R.G. isimli şüphelinin internet sitesi kurduğu ve sosyal medyada reklamlar verdiği tespit edildi.

Ekipler, R.G. hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Antalya’da akılalmaz olay! Kendisini Güzellik Uzmanı olarak tanıttı: Gerçek ise bambaşkaydı! | Evinde ve minibüsünde 2 milyon 500 bin liralık tıbbi malzeme ele geçirildi

SAVCILIĞIN ARDINDAN JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı.

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