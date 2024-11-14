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New York Post duyurdu: Bu atıştırmalığı yemek bunama riskini azaltabilir! 2 kurala uymanız yeterli

İnanması zor olabilir ancak yapılan yeni bir araştırma her gün fındık yiyen orta yaş ve üzeri yetişkinlerin demans risklerini önemli ölçüde düşürebileceğini ortaya koydu. İşte New York Post'ta yer alan haberin detayları...

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 10:24 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 10:26
New York Post duyurdu: Bu atıştırmalığı yemek bunama riskini azaltabilir! 2 kurala uymanız yeterli

Uluslararası bir araştırma ekibi çoğunluğu 50'lerinin ortalarında olan 50.300 İngiliz yetişkinden, fındık tüketim alışkanlıklarıyla ilgili bir anket doldurmalarını istedi. Ardından katılımcıları yedi yıl boyunca takip etti ve demans geliştirenlerin sayısını inceledi.

New York Post duyurdu: Bu atıştırmalığı yemek bunama riskini azaltabilir! 2 kurala uymanız yeterli

New York Post'un haberine göre yaklaşık 1.400 demans vakası tespit edildi. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, eğitim durumu ve yaşam tarzı gibi faktörler dikkate alındığında her gün fındık tüketmenin demans riskini %12 oranında azalttığı belirlendi.

New York Post duyurdu: Bu atıştırmalığı yemek bunama riskini azaltabilir! 2 kurala uymanız yeterli

%16 ORANINDA AZALDI

Faydalar özellikle tuzsuz fındık tercih eden ve her gün bir avuç (yaklaşık 40 gram) fındık yiyen kişilerde daha belirgindi. Bu durumda demans riski %16 oranında azaldı.

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