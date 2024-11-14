New York Post duyurdu: Bu atıştırmalığı yemek bunama riskini azaltabilir! 2 kurala uymanız yeterli

Uluslararası bir araştırma ekibi çoğunluğu 50'lerinin ortalarında olan 50.300 İngiliz yetişkinden, fındık tüketim alışkanlıklarıyla ilgili bir anket doldurmalarını istedi. Ardından katılımcıları yedi yıl boyunca takip etti ve demans geliştirenlerin sayısını inceledi.

New York Post'un haberine göre yaklaşık 1.400 demans vakası tespit edildi. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, eğitim durumu ve yaşam tarzı gibi faktörler dikkate alındığında her gün fındık tüketmenin demans riskini %12 oranında azalttığı belirlendi.