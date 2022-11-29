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Haberler Yaşam Herkesin elinde 14 ve 22 ayar değerinde altın var! Meğer kimse bilmiyormuş! Sakın eskidi diye çöpe atayım demeyin! 'Yüzde 99'u altın'

Herkesin elinde 14 ve 22 ayar değerinde altın var! Meğer kimse bilmiyormuş! Sakın eskidi diye çöpe atayım demeyin! 'Yüzde 99'u altın'

Hurdaya dönen elektronik cihazları satarak para kazanan tamirci cep telefonlarının içindeki anakartta altın olduğunu söyledi. Eski cihazlar için 'servet' diyen tamirci, altının nasıl çıkarıldığını anlattı.

29.11.2022 23:27 - Son Güncelleme: 29.11.2022 23:27
Herkesin elinde 14 ve 22 ayar değerinde altın var! Meğer kimse bilmiyormuş! Sakın eskidi diye çöpe atayım demeyin! ’Yüzde 99’u altın’

Eskişehir'de telefon tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Hıdır Yıldız kullanılamaz haldeki telefon ve dizüstü bilgisayar gibi cihazların kendisi için bir servet olduğunu anlattı.

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Herkesin elinde 14 ve 22 ayar değerinde altın var! Meğer kimse bilmiyormuş! Sakın eskidi diye çöpe atayım demeyin! ’Yüzde 99’u altın’

Cihazların içindeki ana kartların üzerindeki altın kaplama iğneleri sökmek için kentteki hurdaya çıkan telefonları ve diğer elektronik cihazları biriktirdiğini söyleyen Yıldız "Ana kartlar elektronik sistemlerin çoğunda var ve sarı gördüğünüz alaşımların yüzde 99'u altın" dedi.

Herkesin elinde 14 ve 22 ayar değerinde altın var! Meğer kimse bilmiyormuş! Sakın eskidi diye çöpe atayım demeyin! ’Yüzde 99’u altın’

Bu işe bir gün telefon hurdası toplayan birisinin vesilesi ile başladığını aktaran 30 yaşındaki tamirci şöyle konuştu;

Herkesin elinde 14 ve 22 ayar değerinde altın var! Meğer kimse bilmiyormuş! Sakın eskidi diye çöpe atayım demeyin! ’Yüzde 99’u altın’

"Bir gün İstanbul'dan buraya gelen birisini misafir ettim. Telefonların içerisindeki ana kartları, kiloyla belirli fiyatlarda satın aldıklarını anlattı.

Herkesin elinde 14 ve 22 ayar değerinde altın var! Meğer kimse bilmiyormuş! Sakın eskidi diye çöpe atayım demeyin! ’Yüzde 99’u altın’

Ben de elimde bir sürü çalışmayan telefon bulunduğunu ve o cihazların ana kartlarını çıkartabilmem için aşağı yukarı bir hafta sürebileceğini söyledim.

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