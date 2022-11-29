Herkesin elinde 14 ve 22 ayar değerinde altın var! Meğer kimse bilmiyormuş! Sakın eskidi diye çöpe atayım demeyin! 'Yüzde 99'u altın'
Hurdaya dönen elektronik cihazları satarak para kazanan tamirci cep telefonlarının içindeki anakartta altın olduğunu söyledi. Eski cihazlar için 'servet' diyen tamirci, altının nasıl çıkarıldığını anlattı.
29.11.2022 23:27 - Son Güncelleme: 29.11.2022 23:27
Eskişehir'de telefon tamirciliği yaparak geçimini sağlayan Hıdır Yıldız kullanılamaz haldeki telefon ve dizüstü bilgisayar gibi cihazların kendisi için bir servet olduğunu anlattı.
Bu işe bir gün telefon hurdası toplayan birisinin vesilesi ile başladığını aktaran 30 yaşındaki tamirci şöyle konuştu;