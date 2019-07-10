Herkes Jeff Bezos Türkiye'de sandı ama... Gerçek ortaya çıktı
Son günlerde boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen, Amazon'un sahibi, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un mega yatı Datça'ya demir attığı iddia edilmişti. Bezos'un şirketi Amazon'dan verilen bilgiye göre yatın ünlü iş insanına ait olmadığı açıklandı. Karışıklığın Flying Fox isimli yatın İtalyan medyasının Bezos'a ait olduğunu iddia etmesinden dolayı kaynaklandığı anlaşıldı.
10.07.2019 17:41
- Son Güncelleme: 10.07.2019 18:29
Amazon'un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos'a (55) ait olduğu iddia edilen Flying Fox isimli mega lüks motor yat Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına demir attı.
Datça Belediyesi'nin hesabından yapılan paylaşımda, yatı görüntüleyen gemi gözlemcisi Yörük Işık'ın tweet'i alıntılanarak "Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ancak Bezos'un şirketi Amazon'dan verilen bilgiye göre yatın ünlü iş insanına ait olmadığı açıklandı. Karışıklığın Flying Fox isimli yatın İtalyan medyasının Bezos'a ait olduğunu iddia etmesinden dolayı kaynaklandığı ortaya çıktı.
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