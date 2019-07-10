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Herkes Jeff Bezos Türkiye'de sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

Son günlerde boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen, Amazon'un sahibi, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un mega yatı Datça'ya demir attığı iddia edilmişti. Bezos'un şirketi Amazon'dan verilen bilgiye göre yatın ünlü iş insanına ait olmadığı açıklandı. Karışıklığın Flying Fox isimli yatın İtalyan medyasının Bezos'a ait olduğunu iddia etmesinden dolayı kaynaklandığı anlaşıldı.

10.07.2019 17:41 - Son Güncelleme: 10.07.2019 18:29
Herkes Jeff Bezos Türkiye'de sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

Amazon'un kurucusu ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos'a (55) ait olduğu iddia edilen Flying Fox isimli mega lüks motor yat Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına demir attı.

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Herkes Jeff Bezos Türkiye'de sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

136 metre uzunluğundaki mega yat Datça'da ilgi odağı oldu.

Herkes Jeff Bezos Türkiye'de sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

Fotoğraflarda yatın üzerinde bir helikopter bulunduğu da dikkatleri çekti.

Herkes Jeff Bezos Türkiye'de sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

Konuyla ilgili olarak Datça Belediyesi'nden de Twitter'dan esprili bir paylaşım geldi.

Herkes Jeff Bezos Türkiye'de sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

Datça Belediyesi'nin hesabından yapılan paylaşımda, yatı görüntüleyen gemi gözlemcisi Yörük Işık'ın tweet'i alıntılanarak "Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ancak Bezos'un şirketi Amazon'dan verilen bilgiye göre yatın ünlü iş insanına ait olmadığı açıklandı. Karışıklığın Flying Fox isimli yatın İtalyan medyasının Bezos'a ait olduğunu iddia etmesinden dolayı kaynaklandığı ortaya çıktı.

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