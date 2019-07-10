Herkes Jeff Bezos Türkiye'de sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

Datça Belediyesi'nin hesabından yapılan paylaşımda, yatı görüntüleyen gemi gözlemcisi Yörük Işık'ın tweet'i alıntılanarak "Yarın Basın Yazanesi'ne çaya gelmek istedi, bilemiyoruz" ifadeleri kullanıldı. Ancak Bezos'un şirketi Amazon'dan verilen bilgiye göre yatın ünlü iş insanına ait olmadığı açıklandı. Karışıklığın Flying Fox isimli yatın İtalyan medyasının Bezos'a ait olduğunu iddia etmesinden dolayı kaynaklandığı ortaya çıktı.