Hastanede mide bulandıran olay! Başhekimden kadın doktora cinsel taciz! İlacı içirdikten sonra sedyede...

Abdullah Çiftçi'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren V.E. şikayetçi oldu. V.E. ifadesinde, sevgilisinden ayrıldıktan sonra başhekimin kendisine rahatlaması için bir ilaç verdiğini ve aynı gün acil serviste çalıştığı sırada yanına gelerek, aynı ilaçtan ikinci kez verdiğini söyledi.