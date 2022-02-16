Hastanede mide bulandıran olay! Başhekimden kadın doktora cinsel taciz! İlacı içirdikten sonra sedyede...
Kırklareli Lüleburgaz'da mide bulandıran bir olay yaşandı. Özel bir hastanede çalışan yabancı doktor kadın, başhekim Abdullah Çiftçi'nin cinsel tacizine uğradı. Abdullah Çiftçi'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren V.E. sevgilisinden ayrıldıktan sonra başhekimin kendisine rahatlaması için bir ilaç verdiğini ve aynı gün acil serviste çalıştığı sırada yanına gelerek, aynı ilaçtan ikinci kez verdiğini söyledi. Başhekimin odanın kapısını ve ışıklarını kapatıp, kendisine sedye üzerinde cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Çiftçi 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
16.02.2022 09:43
- Son Güncelleme: 16.02.2022 09:43
Olay, Lüleburgaz'daki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanede görev yapan yabancı uyruklu kadın doktor V.E., iddiaya göre, başhekim Abdullah Çiftçi'nin cinsel saldırısına uğradı.
Abdullah Çiftçi'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne süren V.E. şikayetçi oldu. V.E. ifadesinde, sevgilisinden ayrıldıktan sonra başhekimin kendisine rahatlaması için bir ilaç verdiğini ve aynı gün acil serviste çalıştığı sırada yanına gelerek, aynı ilaçtan ikinci kez verdiğini söyledi.