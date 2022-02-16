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Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu! Fazla içkiden sonra...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski manken Firdevs Alkan (51) evinde ölü bulundu. Alkan'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Alkan'ın içkiden sonra sakinleştirici ilaç içtiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

16.02.2022 12:54 - Son Güncelleme: 16.02.2022 12:54
Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu! Fazla içkiden sonra...

Olay, saat 06.30 sıralarında Bitez Mahallesi 2119 Sokak'ta bulunan bir site içerisindeki evde meydana geldi.

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Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu! Fazla içkiden sonra...

İddiaya göre, dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı.

Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu! Fazla içkiden sonra...

Firdevs Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu! Fazla içkiden sonra...

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Alkan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekiplerince evde inceleme yapıldı.

Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu! Fazla içkiden sonra...

Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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