Eski manken Firdevs Alkan evinde ölü bulundu! Fazla içkiden sonra...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski manken Firdevs Alkan (51) evinde ölü bulundu. Alkan'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Alkan'ın içkiden sonra sakinleştirici ilaç içtiği ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
16.02.2022 12:54
- Son Güncelleme: 16.02.2022 12:54
İddiaya göre, dışarıda arkadaşlarıyla içki içtikten sonra gece saatlerinde eve gelen Firdevs Alkan, uyumak için koltuğa uzandı.
Firdevs Alkan'ın kendisine cevap vermediğini ve hareketsiz olduğunu gören eşi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Savcının çalışmasının ardından Firdevs Alkan'ın cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.